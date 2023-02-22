Sean Carey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Carey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Carey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Carey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Carey 16 Ocak 2004 tarihinde Clondalkin, South Dublin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Sean Jones-Carey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Carey Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quantum Sport yapmaktadır. Sean Carey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sean Carey'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Sean Carey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Carey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sean Carey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Carey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Shamrock Rovers

18 Ağustos 2022 yılında Glenavon

31 Aralık 2022 yılında Shamrock Rovers

Sean Carey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Carey şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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