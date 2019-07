Sean Connery Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEAN CONNERY KİMDİR?

Doğum tarihi : 25.Ağustos.1930

Sean Connery kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Sinema Oyuncusu

Sean Connery doğum yeri : Edinburg, İskoçya

SEAN CONNERY BİYOGRAFİSİ

Sir ünvanlı İskoç sinema oyuncusu. Ünlü casus filmi serisi James Bond’un altı filminde Ajan 007 - James Bond’u canlandıran Connery ayrıca 1950 Bay Kainat yarışması 3.südür. James Bond serisinin yanı sıra aralarında The Rock, Highlander, The League of Extraordinary Gentlemen gibi pek çok başarılı yapımın da yer aldığı çok sayıda Holywood filminde rol almış olan Connery, 1987yılında gösterime giren The Untouchables adlı filmdeki performansıyla Oscar’a layık görülmüştür.

Sir Thomas Sean Connery, 25 Ağustos1930 tarihinde, Edinburg, İskoçya’da dünyaya geldi. Annesi Euphemia Macleanbir temizlikçiyken babası Joseph Connery ise bir fabrika işçisiydi. Kardeşi Neil Connery, abisi gibi oyuncu olmayı denediyse de rol aldığı bir iki filmin dışında sinema sektöründe çok fazla varlık gösteremedi.

Connery’nin ilk işi sütçülüktü; kısa bir süre sonra bundan sıkılıp Kraliyet Donanması’na katılan Connery, burada bulunduğu süre zarfında iki tane dövme yaptırdı; bunlardan birisi ailesini ötekisi ise İskoçya’yı temsil ediyordu. Connery askerden douodenal ülser teşhisi nedeniyle terhis edildi ve aralarında tabut cilalamaktan üniversitelerde modellik yapmaya kadar çok çeşitli mesleklerin yer aldığı bir dizi işte çalıştı.

1951 yılında, harcamalarını karşılamak için biraz daha paraya ihtiyaç duyduğu için King’s Theatre adlı tiyatroda sahne arkasında çalışmaya başlayan Connery, sergilenen oyunlarla ilgilenmeye başlayarak oyunculuk kariyerine ilk adımlarını attı.



Gençlik yıllarında vücut geliştirme sporu ile uğraşan ve 1950 yılında Mr. Universe yarışmasını kazanan Connery, ayrıca Bonnyrigg Rose takımının gençler kadrosunda da top koşturdu.

Connery’nin rol aldığı bahse değer ilk yapım, 1958 tarihini taşıyan Another Time, Another Place oldu. Filmin çekimi sırasında başrol oyuncusu Lana Turner’ın erkek arkadaşı ganster Johnny Stompanato’nun silahlı saldırısına uğrayan Connery, saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardı ve Stompanato’nun sete girmesi yasaklandı.

Connery’nin şöhrete kavuşmasını sağlayan filmler, şüphesiz ki 1962-1983 yılları arasında oynadığı James Bond filmleriydi. Serinin ilk 5 filmi olan Dr No, From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball ve You Only Live Twice’da gizli ajan 007 James Bond’u canlandıran Connery, bir süre için bu karakteri canlandırmaya ara verse de 1971 yılında çekilen Diamonds Are Forever için seriye geri döndü ve son olarak 1983 yılında Never Say Ever Again filminde rol alarak seriyi bıraktı. Connery’nin rol aldığı bütün Bond filmleri büyük gişe başarıları gösterirken, serinin devamının gelmesi açısından da önemli rol oynadı. Connery’nin Dr. No filmindeki oyunculuğundan çok etkilenen serinin yazarı Ian Flaming, Bond karakterini yarı İskoç yarı İsveçli bir hale sokarak Connery’nin tipine uygun hale getirdi.

James Bond serisinden ilk ayrılışının ardından Alfred Joseph Hitchcock’un yönettiği iki filmde ve Murder on the Orient Express ve Marnie’de rol alan Connery, tekrar Bond serisine geri döndü.

Agatha Christie'nin aynı adlı romanından senaryosunu Paul Dehn'in yazdığı 1974yılında Sidney Lumet’in yönetmenliğini yaptığı “Doğu Ekspresinde Cinayet” filminde Ingrid Bergman, Albert Finney, Lauren Bacall, Martin Balsam, Jacqueline Bisset, Sean Connery, Anthony Perkins, Richard Widmark, Vanessa Redgrave, Nubar Terziyan ile birlikte oynadı.

1983 yılında Bond serisinden temelli ayrılan Connery, 1986 yılında oynadığı ve Umberto Eco’nun aynı adı taşıyan eserinden uyarlanan Avrulpa filmi Gülün Adıile BAFTA ödülü kazandı. Aynı yıl rol aldığı İskoçyalı (Highlander) adlı filmindeki akıl hocası karakteri, gelecekteki filmlerinde de bürüneceği rollerin habercisi gibiydi. Connery ilerleyen yaşlarında sık sık genç başrol oyuncularını yöneten ve onları hizaya sokan yaşlı eğitmen ya da okul hocası karakterlerine büründü.

1987 yılında rol aldığı The Untouchables ile En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar Ödülü kazanan Connery, 1989 yılında Indiana Jones and the Last Crusade filminde İndiano Jones’un babasını canlandırdı; filmin yönetmeni Steven Speilberg ve yapımcısı George Lucas, Jones karakterinin Bond serisinden çok etkilendiğini ve bu yüzden Connery’nin filmde rol almasının kendilerini çok mutlu ettiğini açıkladılar. Connery’nin finansal olarak başarılı olan son filmleri ise 1990tarihli The Russia House, 1996 tarihli The Rock ve 1999 tarihli Entapment oldu.

Connery’nin sinemada rol aldığı son filmler, First Knight (1995), The Avengers (1998) ve The League of Extraordinary Gentlemen (2003) oldu. The Avengers1998 yılındaki bütün En Kötü film ödüllerini toplarken, The League of Extraordinary Gentlemen ise Alen Moore’un çizgi romanına ve de başarılı oyuncu kadrosuna rağmen gişede istenilen başarıyı elde edemedi.

Sean Connery, 8 Haziran 2006 tarihinde gerçekleşen ödül töreninde American Film Institute’den ömürboyu başarı ödülü kazanmasının ardından sinemadan emekli olduğunu açıkladı.

1962 ile 1973 yılları arasında aktrist Diane Cilento ile evli olan Connery, bu evlilikten kendisi gibi oyuncu olan Jason Connery adlı bir oğla sahiptir. Connery 1975 yılından bu yana Fransız ressam Micheline Roquebrone ile evlidir. İskoç Ulusal Partisi’nin bir üyesi olan başarılı oyuncu, partiyi maddi ve manevi olarak uzun süredir desteklemektedir.

Filmleri ve Dizileri :

Yapımcı :

- Sir Billi (Sinema Filmi) 2012

- Forrester'ı Bulmak (Sinema Filmi) 2000

Oyuncu :

- Sir Billi (Sir Billi) (Sinema Filmi) 2012

- i Love The '70s: Volume 2 (Kendisi) (TV Dizisi) (Bölüm)2006

- The 76th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi) 2004

- Nice People (Kendisi) (TV Dizisi) (1 Bölüm)2003

- Muhteşem Kahramanlar (Allan Quatermain) (Sinema Filmi) 2003

- Forrester'ı Bulmak (William Forrester) (Sinema Filmi) 2000

- Kurda Tuzak (Robert MacDougal) (Sinema Filmi) 1999

- Çapraz Hayatlar (Paul) (Sinema Filmi) 1998

- The 70th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi) 1998

- Tatlı Sert (Sör De Wynter) (Sinema Filmi) 1998

- Kaya (John Patrick Mason) (Sinema Filmi) 1996

- Ejder Yürek (Draco) (Sinema Filmi) 1996

- İlk Şövalye (King Arthur ) (Sinema Filmi) 1995

- Gizli Gerçek (Paul Armstrong) (Sinema Filmi) 1995

- A Good Man in Africa (Dr. Alex Murray) (Sinema Filmi) 1994

- Yükselen Güneş (John Connor) (Sinema Filmi) 1993

- The Princess And The Cobbler (Seslendirme) (Sinema Filmi) 1993

- Doğadaki Umut (Dr. Robert Campbell) (Sinema Filmi) 1992

- İskoçyalı 2 (Juan Sánchez) (Sinema Filmi) 1991

- Robin Hood Hırsızlar Prensi (King Richard) (Sinema Filmi) 1991

- Rus Evi (Scott Blair) (Sinema Filmi) 1990

- Kızıl Ekim (Kaptan Marko Ramius) (Sinema Filmi) 1990

- Soygun (Jessie McMullen) (Sinema Filmi) 1989

- Indiana Jones: Son Macera (Profesör Henry Jones) (Sinema Filmi) 1989

- Düşman İkili (Alan Caldwell) (Sinema Filmi) 1988

- Dokunulmazlar (Jim Malone) (Sinema Filmi) 1987

- İskoçyalı (Juan Sanchez) (Sinema Filmi) 1986

- Gülün Adı (William) (Sinema Filmi) 1986

- Asla Asla Deme (James Bond) (Sinema Filmi) 1983

- Five Days One Summer (Douglas Meredith) (Sinema Filmi) 1982

- Doğru Yanlış (Patrick Hale) (Sinema Filmi) 1982

- Zaman Haydutları (Kral Agamemnon) (Sinema Filmi) 1981

- Outland (O'Niel) (Sinema Filmi) 1981

- Küba (Robert Dapes) (Sinema Filmi) 1979

- Göktaşı (Dr. Paul Bradley) (Sinema Filmi) 1979

- Büyük Tren Soygunu (Edward Pierce) (Sinema Filmi) 1979

- Savaş Köprüleri (Binbaşı/General Robert E. Urquhart ) (Sinema Filmi) 1977

- The Next Man (Khalil Abdul-Muhsen) (Sinema Filmi) 1976

- Robin and Marian (Robin Hood) (Sinema Filmi) 1976

- Rüzgarın Sesi (Raisuli) (Sinema Filmi) 1975

- Kral Olacak Adam (Daniel Dravot) (Sinema Filmi) 1975

- Zardoz (Zed) (Sinema Filmi) 1974

- Ransom (Col. Nils Tahlvik) (Sinema Filmi) 1974

- Doğu Ekspresinde Cinayet (Arbuthnot) (Sinema Filmi) 1974

- The Offence (Johnson) (Sinema Filmi) 1973

- Ölümsüz Elmaslar (James Bond) (Sinema Filmi) 1971

- Korkunç Soygun (Anderson) (Sinema Filmi) 1971

- The Molly Maguires (Jack Kehoe) (Sinema Filmi) 1970

- Film Night (Kendisi) (TV Dizisi) (2 Bölüm)1970

- Krasnaya palatka (Roald Amundsen) (Sinema Filmi) 1969

- Shalako (Shalako) (Sinema Filmi) 1968

- İnsan İki Kere Yaşar (James Bond ) (Sinema Filmi) 1967

- A Fine Madness (Samson Shillitoe) (Sinema Filmi) 1966

- Thunderball (James Bond) (Sinema Filmi) 1965

- The Hill (Joe Roberts) (Sinema Filmi) 1965

- Marnie (Mark Rutland) (Sinema Filmi) 1964

- Goldfinger (James Bond) (Sinema Filmi) 1964

- Rusya'dan Sevgilerle (James Bond) (Sinema Filmi) 1963

- En Uzun Gün (Çavuş Flanagan) (Sinema Filmi) 1962

- Dr. No (James Bond) (Sinema Filmi) 1962

- The Frightened City (Paddy Damion) (Sinema Filmi) 1961

- On the Fiddle (Pedlar Pascoe) (Sinema Filmi) 1961

- Darby O'Gill and the Little Pe... (Michael McBride) (Sinema Filmi) 1959

- Another Time, Another Place (Mark Trevor) (Sinema Filmi) 1958

- A Night To Remember (Titanic Deck Hand) (Sinema Filmi) 1958

- Lilacs In The Spring (Sinema Filmi) 1954