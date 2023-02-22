Sean Gannon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Gannon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Gannon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Gannon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Gannon 11 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Seán Gannon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Gannon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFP yapmaktadır. Sean Gannon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sean Gannon'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Sean Gannon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/seangannon91

Sean Gannon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Gannon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sean Gannon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Gannon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2013 yılında St. Pat's

1 Ocak 2014 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2021 yılında Shamrock Rovers

Sean Gannon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Gannon şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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