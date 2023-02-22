Sean Graham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Graham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Graham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Graham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Graham 20 Kasım 2000 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Graham Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Sean Graham, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Sean Graham'nin Ballymena United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sean Graham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Graham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sean Graham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Graham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2017 yılında Blackpool U18

1 Temmuz 2019 yılında Blackpool

1 Ağustos 2019 yılında Larne FC

31 Ocak 2020 yılında Blackpool

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Ballymena

12 Ağustos 2021 yılında Loyola Greyh.

1 Aralık 2021 yılında Ballymena

Sean Graham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Graham şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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