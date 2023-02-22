Sean Kavanagh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Kavanagh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Kavanagh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Kavanagh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Kavanagh 20 Ocak 1994 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Kavanagh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Midas Sports yapmaktadır. Sean Kavanagh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 20 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Sean Kavanagh'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Sean Kavanagh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Kavanagh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sean Kavanagh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Kavanagh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2012 yılında FC Fulham U21

1 Temmuz 2014 yılında Fulham

23 Ocak 2016 yılında Mansfield Town

31 Mayıs 2016 yılında Fulham

5 Ocak 2017 yılında Hartlepool Utd.

31 Mayıs 2017 yılında Fulham

20 Şubat 2018 yılında Shamrock Rovers

Sean Kavanagh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Kavanagh şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sean Kavanagh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belvedere FC (-2011)

İrlanda U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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