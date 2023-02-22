Sean Mccaul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Mccaul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Mccaul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Mccaul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Mccaul 9 Mart 2004 tarihinde Newry şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Mccaul Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sean Mccaul'nin Newry City AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sean Mccaul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Mccaul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sean Mccaul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Mccaul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Newry City

Sean Mccaul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Mccaul şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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