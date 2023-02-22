Sean Moore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Moore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Moore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Moore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Moore 13 Ağustos 2005 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Moore Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sean Moore'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sean Moore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Moore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sean Moore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Moore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cliftonville

Sean Moore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Moore şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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