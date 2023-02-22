Sean Murray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Murray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Murray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Murray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Murray 11 Ekim 1993 tarihinde Watford şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Sean Michael Murray şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Murray Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sean Murray, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sean Murray'nin Glentoran FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sean Murray Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Murray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sean Murray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Murray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Watford

5 Ağustos 2015 yılında Wigan

16 Ocak 2016 yılında Watford

31 Ağustos 2016 yılında Swindon Town

31 Ocak 2017 yılında Colchester Utd.

26 Temmuz 2018 yılında Vejle BK

6 Şubat 2019 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2022 yılında Glentoran

Sean Murray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Murray şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sean Murray Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Watford FC (2002-2011)

İrlanda U21 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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