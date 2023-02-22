Sean Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Oneill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Oneill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Oneill 11 Nisan 1988 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Oneill Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sean Oneill'nin Ballymena United ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sean Oneill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Oneill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sean Oneill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Oneill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2005 yılında Ballymena

1 Temmuz 2010 yılında Dungannon

1 Temmuz 2011 yılında Crusaders

31 Ocak 2022 yılında Ballymena

31 Mayıs 2022 yılında Crusaders

1 Temmuz 2022 yılında Ballymena

Sean Oneill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Oneill şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Sean Oneill Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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