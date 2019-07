Sean Penn Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEAN PENN KİMDİR?

Doğum tarihi : 16.Ağustos.1960

Burcu : Aslan

Meslek : Sinema Oyuncusu, Yönetmen

Sean Penn doğum yeri : Santa Monica, Kaliforniya, A.B.D.

SEAN PENN BİYOGRAFİSİ

Sean Justin Penn, 1960 doğumlu Akademi Ödülü sahibi Amerikalı sinema oyuncusu. Ünlü aktörün yönetmenlik denemeleri ise; 1991 yapımı The Indian Runner, 1995 Yapımı The Crossing Guard ve 2001 yapımı The Pledge.

Sean Penn, aktris Eileen Ryan ve yönetmen Leo Penn'in ikinci oğulları olarak 17 Ağustos 1960'da Santa Monica'da dünyaya geldi. Babası Leo, Litvanyave Rusya kökenli Yahudigöçmeni bir ailenin oğluydu. Annesi Eileen ise İtalyan ve İrlandalı asıllı, Romalı bir Katolikti.

Penn, Santa Monica'da, usta aktör Martin Sheen'in oğulları Charlie Sheen ve Emilio Estevez ile aynı mahallede büyüdü. Çocukluğunu "Süper 8" kameralarla çeşitli kısa filmler çekerek geçirdi. Genç yaşlarda amacı hukuk eğitimi almaktı ancak kararını değiştirerek Los Angeles Repertory Theater'a başvurdu. Başvurusunun onaylanmasıyla Los Angeles'a gitti ve Peggy Feury'den aktörlük eğitimi aldı.

Profesyonel olarak ilk performansını Barnaby Jones isimli dizide verdi. New York'a yerleşti ve burada bir tiyatroda oyunculuk yaptı. 1982 yılında Fast Times at Ridgemont High filminde Jeff Spicoli karakteriyle üne kavuştu. 1983 yapımı hapishane draması Bad Boys’da yine benzer bir karakteri canlandırdı. Gişede pek başarılı olmayan bu filmler eleştirmenlerin dikkatini Sean Penn üzerinde yoğunlaştırmaya yetti. John Schlesinger'ın 1985'de yapımı politik-drama The Falcon and the Snowman’da canlandırdığı uyuşturucu müptelası devlet ajanı rolüyle çok tutuldu.

Sean Penn, pop star Madonna ile evli olduğu 1985-1989 yılları boyunca magazin basınının en önemli malzemelerinden oldu. Birlikte 1987 yapımı Shangai Surprise’da rol alan çift, filmin gişede iflas etmesiyle boşandılar.

1988 yapımı Colors filmiyle oyunculuk yeteneğini sergileyen Penn, o zamana kadarki en iyi işini ortaya koydu. Brian De Palma'nın Vietnam öyküsü Casulties of War ve Robert De Niro'lu komedi We're No Angels, Sean Penn'in Hollywood'un en zeki ve yetenekli oyuncularından birisi olduğunu kanıtladı.

1991 yılında yazıp yönettiği The Indian Runner’ı, John Cassavates'in filmlerini andıran bir görsellik üzerine inşa etti. Kendisini yönetmenliğe iyice adayabilmek için oyunculuğu bıraktığını açıkladı ve Jack Nicholson'lı The Crossing Guard filmini yönetti. Tim Robbins'in idam karşıtı Dead Man Walking’inde canlandırdığı idam mahkumu karakteriyle büyük övgü toplayan Penn böylece oyunculuktan emekli olmak bir yana oyunculuğa iyice ağırlık verdi ve Nick Cassavetes'in She's So Lovely, David Fincher'ın The Game, Oliver Stone'un U-Turn ve Terrence Malick'in The Thin Red Line filmlerinde her birisi unutulmaz performanslar sergiledi.

Sean Penn, 1998 yılında “İnce Kırmızı Hat” filminde Jim Caviezel, Adrien Brody, Nick Nolte, John Travolta, Woody Harrelson, John Cusack, George Clooneyile beraber oynadı.

2001 Yapımı I’m Sam, 2003 yapımı 21 Grams ve Clint Eastwood’un yönettiği Mystic River, 2004 yapımı The Assassination oh Richard Nixon ve 2005 yapımı The Interpreter gibi önemli filmlerde rol alan Amerikalı aktör kariyeri boyunca birçok başarı elde etti ve ödüller kazandı:



Los Angeles Film Critics Association - Yeni Jenerasyon Ödülü (1983) - Berlin Film Festivali Silver Bear - En iyi aktör, Dead Man Walking (1995) - Independent Spirit - En iyi aktör, Dead Man Walking (1995) - Cannes Film Festivali - En iyi aktör, She's So Lovely (1997) - Venice Film Festivali - En iyi aktör, Hurly Burly (1998) – Oskar – En İyi Erkek Oyuncu, Mystic River (2004).

18 Ekim 2002’de 56.000 dolar harcayarak The Washington Post gazetesinde ABDBaşkanı George W. Bush’a yazdığı ve şiddeti durdurmasını isteyen açık mektupla savaş karşıtı ve sol görüşlü çizgisini bir kez daha belli eden Sean Penn, klasik otomobilleri seviyor ve 1968 model bir Chevrolet El Comino’su var.

İngiliz Empire dergisinin “Tüm zamanların en iyi 100 film starı” sıralamasında 76. sırayı alan Amerikalı aktör, Johnny Depp ve Mick Hucknall ile ortak olduğu Man Ray adında bir de Fransız Restoran&Bar’a sahip.

Sean Penn, 1991’den bu yana birlikte olduğu ve 1996 yılında evlenmeden önce Dylan Francis Penn adında bir kızları ve Hopper Jack Penn adında bir oğulları olan Robin Wright Penn ile birlikte Ross, California’da yaşıyor.

Penn'in hayatta olan kardeşi Michael Penn daha sonradan yönetmenliğe geçen bir müzisyen ve şarkı sözü yazarı, 24 Ocak 2006’da hayatını kaybeden küçük kardeşi ise kendisi gibi aktördü (Reservoir Dogs’da Nice Guy Eddie karakteri ile tanınmıştı ve 24 Ocak’da Santa Monika’daki evinde ölü bulundu).

Ödülleri :

2009 - 81.Oscar Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Milk)

2004 - 76.Oscar Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Gizemli Nehir)

2004 - 61.Altın Küre Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Gizemli Nehir)

1997 - 50.Cannes Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (O Çok Sevimli)

1996 - 46.Berlin Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Ölüm Yolunda)

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2015 - The Last Face / Gerçeğin İki Yüzü (Sinema Filmi)

2007 - Into the Wild (Sinema Filmi)

2002 - 11 Eylül (Sinema Filmi)

2001 - Söz (Sinema Filmi)

1995 - Tehlikeli Bekleyiş (Sinema Filmi)

1991 - The Indian Runner (Sinema Filmi)

Senaryo :

2007 - Into the Wild (Sinema Filmi)

1995 - Tehlikeli Bekleyiş (Sinema Filmi)

1991 - The Indian Runner (Sinema Filmi)

Yapımcı :

2007 - Into the Wild (Sinema Filmi)

1997 - Sevgili (Sinema Filmi)

1995 - Tehlikeli Bekleyiş (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2018 - The Professor and the Madman ( Dr. William Chester Minor) (Sinema Filmi)

2014 - The Gunman (Jim Terrier) (Sinema Filmi)

2014 - Holbrook/Twain: An American Od... (Kendisi) (Sinema Filmi)

2013 - Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı (Sinema Filmi)

2012 - Suç Çetesi (Mickey Cohen) (Sinema Filmi)

2011 - Olmak İstediğim Yer (Cheyenne) (Sinema Filmi)

2011 - Hayat Ağacı (Büyük Jack) (Sinema Filmi)

2010 - The 82nd Annual Academy Awards (Kendisi (Sunucu)) (TV Filmi)

2010 - If God Is Willing and da Creek... (Kendisi) (TV Dizisi)

2010 - Adil Oyun (Joseph Wilson) (Sinema Filmi)

2009 - The People Speak (Kendisi) (Sinema Filmi)

2009 - 81st Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

2008 - Witch Hunt (Anlatıcı) (Sinema Filmi)

2008 - What Just Happened? (Kendisi) (Sinema Filmi)

2008 - Sınırı Geçmek (Chris Farrell) (Sinema Filmi)

2008 - Milk (Harvey Milk) (Sinema Filmi)

2007 - War Made Easy: How Presidents ... (Anlatıcı) (Sinema Filmi)

2007 - Persepolis (Bat Satrap/Marjane'in Babası-Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - When the Levees Broke: A Requi... (Kendisi) (TV Dizisi)

2006 - Kralın Adamları (Willie Stark) (Sinema Filmi)

2005 - Çevirmen (Tobin Keller) (Sinema Filmi)

2005 - Iconoclasts (Kendisi) (TV Dizisi)

2004 - The 76th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

2004 - The Assassination Of Richard Nixon /Nixon'a Suikast (Samuel J. Bicke) (Sinema Filmi)

2003 - This So-Called Disaster: Sam S... (Kendisi) (Sinema Filmi)

2003 - Mystic River / Gizemli Nehir (Jimmy Markum) (Sinema Filmi)

2003 - Aşka Dair Her Şey (Marciello) (Sinema Filmi)

2003 - 21 Gram (Paul Rivers) (Sinema Filmi)

2001 - Dogtown and Z-Boys (Anlatıcı) (Sinema Filmi)

2001 - Benim Adım Sam (Sam Dawson) (Sinema Filmi)

2000 - Villadakiler (Rowley Flint) (Sinema Filmi)

2000 - Twentieth Century Fox: The Blo... (Cadet Captain Alex Dwyer (Arşiv Görüntüleri)) (TV Filmi)

2000 - Suyun Ağırlığı (Thomas Janes) (Sinema Filmi)

2000 - Karanlıktan Önce (Sinema Filmi)

1999 - Tatlı Ve Kirli (Emmet Ray) (Sinema Filmi)

1999 - John Malkovich Olmak (Kendisi) (Sinema Filmi)

1998 - The Thin Red Line / İnce Kırmızı Hat (Edward Welsh) (Sinema Filmi)

1998 - Senli Benli (Eddie) (Sinema Filmi)

1997 - U Dönüşü (Bobby Cooper) (Sinema Filmi)

1997 - Sevgili (Michael) (Sinema Filmi)

1997 - The Game / Oyun (Conrad Van Orton) (Sinema Filmi)

1997 - O Çok Sevimli (Eddie Quinn) (Sinema Filmi)

1997 - Hugo Pool (Tuhaf Otostopçu) (Sinema Filmi)

1995 - Ölüm Yolunda (Matthew Poncelet) (Sinema Filmi)

1994 - Friends (Eric) (TV Dizisi)

1993 - Carlito'nun Yolu (David Kleinfeld) (Sinema Filmi)

1993 - CNN Presents (Kendisi) (TV Dizisi)

1990 - Gangsterlerin Arasında (Terry Noonan) (Sinema Filmi)

1990 - Cool Blue (Phil the Plumber)(Video)

1989 - Savaş Günahları (Tony Meserve) (Sinema Filmi)

1989 - Biz Melek Değiliz (Jim) (Sinema Filmi)

1988 - Renkler (Danny McGavin) (Sinema Filmi)

1988 - Judgment In Berlin (Guenther X) (Sinema Filmi)

1986 - Shanghai Surprise (Glendon Wasey) (Sinema Filmi)

1986 - Kan Affetmez (Brad Whitewood Jr.) (Sinema Filmi)

1985 - Şahin ve Kardan Adam (Daulton Lee) (Sinema Filmi)

1985 - Larry King Live (Kendisi) (TV Dizisi) (2 Bölüm)

1984 - Çatlaklar (Don Dillard) (Sinema Filmi)

1984 - Ay İle Yarışanlar (Henry "Hopper" Nash) (Sinema Filmi)

1983 - Summerspell (Buddy) (Sinema Filmi)

1983 - Bad Boys (Michael O'Brien) (Sinema Filmi)

1982 - Ridgemont Lisesinde Hızlı Günl... (Jeff Spicoli) (Sinema Filmi)

1981 - Taps (Cadet Yüzbaşı Alex Dwyer) (Sinema Filmi)