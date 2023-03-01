Sean Scannell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Scannell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Scannell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Scannell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Scannell 17 Eylül 1990 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Scannell Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sean Scannell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 2 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Sean Scannell'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sean Scannell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BigScanz

http://www.instagram.com/seanscanz/

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Sean Scannell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Scannell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sean Scannell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Scannell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Crystal Palace

1 Temmuz 2012 yılında Huddersfield

18 Ağustos 2017 yılında Burton Albion

11 Ocak 2018 yılında Huddersfield

19 Temmuz 2018 yılında Bradford

30 Ağustos 2019 yılında Blackpool

2 Eylül 2020 yılında Grimsby Town

Sean Scannell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Scannell şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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