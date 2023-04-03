Sean Tormin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Tormin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sean Tormin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sean Tormin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.