Sean Tormin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Tormin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Tormin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sean Tormin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sean Tormin 19 Mayıs 2004 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fransa,Guadeloupe uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sean Tormin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Sean Tormin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sean Tormin'nin RC Lens B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sean Tormin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/s.tormin/
Sean Tormin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sean Tormin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında RC Lens U19
1 Temmuz 2022 yılında RC Lens B
Sean Tormin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sean Tormin şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Red Star FC (-2019), RC Lens (2019-2022)
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