Sean Ward kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Ward Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Ward adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Ward Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Ward 12 Ocak 1984 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Ward Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sean Ward, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Sean Ward'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sean Ward Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Ward isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sean Ward Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Ward futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Glentoran

1 Temmuz 2013 yılında Linfield

1 Temmuz 2017 yılında Crusaders

1 Ağustos 2020 yılında Glenavon

Sean Ward Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Ward şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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