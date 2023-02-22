Seba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seba 8 Haziran 1992 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastião de Freitas Couto Júnior şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seba Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Seba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 23 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Seba'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Seba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Cruzeiro

1 Şubat 2011 yılında Nacional-MG

1 Mayıs 2011 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2012 yılında Nacional-MG

1 Mayıs 2012 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2012 yılında FC Porto B

30 Haziran 2013 yılında Cruzeiro

12 Temmuz 2013 yılında Estoril Praia

18 Ağustos 2015 yılında Olimpiakos

3 Temmuz 2018 yılında CQ Dangdai Lif.

31 Aralık 2018 yılında Olimpiakos

14 Ocak 2019 yılında Al-Shabab

31 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2022 yılında Ionikos Nikeas

Seba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seba şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Cruzeiro (2008 - 2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.