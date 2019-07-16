Sebahat Tuncel Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEBAHAT TUNCEL KİMDİR?

Doğum tarihi : 05.Temmuz.1975

Sebahat Tuncel kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Siyasetçi

Sebahat Tuncel doğum yeri : Engizek, Yazıhan, Malatya

SEBAHAT TUNCEL BİYOGRAFİSİ

Halkların Demokratik Partisi - HDP Genel Başkanı

Sebahat Tuncel, 5 Temmuz 1975 tarihinde Malatya'da doğdu. Baba tarafı Malatya, anne tarafı Sivas Alevi Kürtlerindendir. Babasının adı Fahrettin, annesinin adı Meryem'dir.

Harita Teknikeri; Mersin Üniversitesi Mut Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro programını 1996yılında bitirdi.

Siyasete 1998 yılında HADEP Kadın Komisyonu'nda başlayan Sebahat Tuncel, HADEP'in son kongresinde Esenler HADEP ilçe başkanlığına seçildi. Aynı dönem HADEP kapatılınca, DEHAP İstanbul İl Başkanlığı Kadın Komisyonu'nda çalışmaya başladı; DTP kurucu üyeliği ile DTP, MYK üyeliği yaptı. 15 Ekim 2011 tarhinde kurulan Halkların Demokratik Kongresi'nin Ertuğrul Kürkçü ile birlikte Eş Sözcüsü oldu.

Demokratik Toplum Partisi Kurucu Üyesi oldu. DTP Merkezi Kadın Meclisi Sözcüsü iken PKK terör örgütü üyeliği ve bölücülük suçlamasıyla tutuklandı. Sebahat Tuncel, 5 Kasım 2006'da Kuzey Irak'ta PKK Demokratik Kurtuluş Partisi (PRD) kongresine örgüt mensuplarının giydiği kıyafetlerle katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 aydır tutuklu bulunurken İstanbul 3. Bölgeden bağımsız milletvekili seçilen Sebahat Tuncel, 25 Temmuz 2007 tarihinde cezaevinden tahliye edildi.

2011 yılında, Silopi ve Batman’daki Nevruz kutlamalarında yaşanan gerginlikte, BDP’li Sabahat Tuncel, polise tokat attığı görüntülerle gündeme geldi ve oldukça tartışıldı.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24 Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul1. Bölgeden tekrar bağımsız milletvekili adayı olan ve seçilen Tuncel, yeniden BDP'ye katıldı. Eylül 2012'de Sebahat Tuncel hakkında PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi ve "karar kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkış yasağı" uygulanmasına karar verdi. Tuncel'in "adli kontrol kararına yaptığı itiraz İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 11 Ekim 2012 tarihinde reddedildi.



Sebahat Tuncel de 28 Kasım 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bu arada temyiz üzerine davayı görüşen Yargıtay 9. Ceza Dairesi 24 Aralık 2013tarihinde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını onadı. Anayasa Mahkemesi, 20 Şubat 2014 tarihinde Tuncel'in başvurusunu karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, Tuncel'in "masumiyet karinesinin ihlal edildiği" iddiasını "açıkça dayanaktan yoksun olması"; "seyahat özgürlüğünün ihlal edildiği" ve "eşitlik ilkesinin ihlal edildiği" iddialarını "konu bakımından yetkisizlik" gerekçeleriyle reddetti.

Anayasa Mahkemesi, Tuncel'in "seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının" ise ihlal edildiğine karar verdi.

27 Ekim 2013 tarihinde, BDP'den istifa eden Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ile birlikte Haziran 2014'te Halkların Demokratik Partisi'nin eş başkanı seçildi

22 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapılan HDP'nin 2. Kongresinde Figen Yüksekdağ - Selahattin Demirtaşseçildiğinde Halkların Demokratik Partisi'nin eş başkanlık görevini devrettiler.

Barış ve Demokrasi Partisi'nin 11 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleşen 3. Olağan Kongresinde alınan kararla adı değiştirilerek Demokratik Bölgeler Partisi adını almıştır. Eş genel başkanlığına Emine Ayna ve Kamuran Yüksek seçilmiştir. Emine Ayna 31 Ocak 2016 tarihinde partisinin eş genel başkanlığından istifa ederek siyaseti bıraktığını açıklamıştır. Ardından Sebahat Tuncel yeni eş genel başkan olmuştur.

Sebahat Tuncel, bekârdır.

Hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan bir soruşturma nedeniyle 5 Kasım 2016 tarihinden beri Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü 2 Aralık 2016 tarihinde soruşturma tamamlanarak hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 16 kez 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan' Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 150 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.