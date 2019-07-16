Sebahattin Işık Koşaner Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1945

Sebahattin Işık Koşaner kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Asker

Sebahattin Işık Koşaner doğum yeri : İzmir

SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER BİYOGRAFİSİ

İlker Başbuğ’un görevinden emekli olmasının ardından 9 Ağustos 2010 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısı sonucunda alınan kararla Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Türk asker. Işık Koşaner, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 27. Genelkurmay Başkanı’dır.

Sebahattin Işık Koşaner, 1945 yılında, İzmir’de dünyaya geldi. 1965 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1966 yılında ise Piyade Okulu’ndan mezun olan Koşaner, 1976 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında öğretmenlik ve Harekat Eğitim Subaylığı görevlerinde bulundu.

1978 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun olan Koşaner, kurmay subayolarak Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı emrinde çalıştı. İtalya'nın Napoli kentinde Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı (AFSOUTH) İstihbarat Dairesinde karargah subaylığı yapan Orgeneral Koşaner, 3. Ordu Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Strateji Kuvvet Plan Dairesinde Kuvvet Plan ve Program Şube ile Strateji Şube Müdürlüğü, 8. Piyade Tümen 131. Piyade Alay Komutanlığı, Genelkurmay Özel Harp Dairesi Kurmay Başkanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Orgeneral Koşaner, 1992 yılında tuğgeneralliğe terfi ettirildi ve de Kara Kuvvetleri Lojistik Plan Daire Başkanlığı ve 1. Komando Tugay Komutanlığı görevlerini tuğgeneral olarak üstlendi.

1996 yılında tümgeneralliğe terfi eden Orgeneral Koşaner, bu rütbe ile Kara Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüttü. Orgeneral Koşaner, 2000 yılında korgeneralliğe terfi ederek Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 2004tarihinde Orgeneralliğe terfi ettirildi.

Orgeneral rütbesi ile Ege Ordu Komutanlığı ve Genelkurmay II. Başkanlığı göreverinde bulunan Koşaner,30 Ağustos 2006 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı.



Orgeneral Işık Koşaner, 4 Ağustos 2008'de açıklanan 2008 yılı Yüksek Askerî Şûra kararı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.

2010 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararla Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Koşaner, Silahlı Kuvvetleri’nin 27. Genelkurmay Başkanı’dır

Nurdan Koşaner ile evli olan Işık Koşaner, iki çocuk babasıdır. Koşaner’in yabancı dili İngilizce’dir.