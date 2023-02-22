Sebastian Chrusciel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Chrusciel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Chrusciel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Chrusciel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Chrusciel 24 Haziran 1997 tarihinde Sami şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Chruściel / Σεμπάστιαν Χρουσιέλ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Chrusciel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Sebastian Chrusciel, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Chrusciel'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Chrusciel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Chrusciel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Chrusciel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Chrusciel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2017 yılında Olimpia Grudz.

30 Ocak 2018 yılında AE Karaiskakis

1 Temmuz 2019 yılında Panionios

2 Ekim 2020 yılında AO Episkopi

16 Ağustos 2021 yılında Iraklis

Sebastian Chrusciel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Chrusciel şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Chrusciel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AO Samis, PAO Kefalonias, AO Dilinata, Atromitos Athen

Polonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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