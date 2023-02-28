Sebastian Espinoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Espinoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Espinoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sebastian Espinoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sebastian Espinoza 19 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sebastian Espinoza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Universidad Católica U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Sebastian Espinoza'nin CD Universidad Católica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sebastian Espinoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sebastian Espinoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sebastian Espinoza şuan CD Universidad Católica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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