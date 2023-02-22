Sebastian Gronning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Gronning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Gronning kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Gronning ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sebastian Gronning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Gronning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Gronning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Gronning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Gronning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Gronning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Gronning 3 Şubat 1997 tarihinde Aalborg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Grønning Andersen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Gronning Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Sebastian Gronning, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Gronning'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Gronning Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Gronning isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Gronning Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Gronning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2016 yılında Aalborg BK

6 Temmuz 2017 yılında Hobro IK

19 Temmuz 2019 yılında Skive IK

1 Ağustos 2020 yılında Viborg FF

5 Ocak 2022 yılında Suwon Bluewings

31 Ağustos 2022 yılında Aarhus GF

24 Ocak 2023 yılında OFI Girit

Sebastian Gronning kimdir

Sebastian Gronning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Gronning şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aalborg BK (-2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebastian Gronning nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Louis Poznanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Poznanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Louis Poznanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Poznanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ondrej Novotny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Novotny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ondrej Novotny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Novotny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stavros Pilios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stavros Pilios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stavros Pilios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stavros Pilios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Silhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Silhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Silhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Silhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Miroslav Krehlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Krehlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miroslav Krehlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Krehlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi