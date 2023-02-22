Sebastian Gronning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Gronning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Gronning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Gronning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Gronning 3 Şubat 1997 tarihinde Aalborg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Grønning Andersen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Gronning Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Sebastian Gronning, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Gronning'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Gronning Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Gronning isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sebastian Gronning Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Gronning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2016 yılında Aalborg BK

6 Temmuz 2017 yılında Hobro IK

19 Temmuz 2019 yılında Skive IK

1 Ağustos 2020 yılında Viborg FF

5 Ocak 2022 yılında Suwon Bluewings

31 Ağustos 2022 yılında Aarhus GF

24 Ocak 2023 yılında OFI Girit

Sebastian Gronning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Gronning şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Aalborg BK (-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.