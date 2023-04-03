Sebastian Medellin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Medellin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Medellin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Medellin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Medellin 31 Ocak 2000 tarihinde San Luis Potosí şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Medellín Escobedo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Medellin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. Sebastian Medellin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca Premier futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca Premier takımına - tarihinde katılmıştır. Sebastian Medellin'nin CF Pachuca Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Medellin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Medellin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sebastian Medellin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Medellin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CF Pachuca U17

1 Temmuz 2018 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2021 yılında Puebla FC

31 Aralık 2021 yılında CF Pachuca U20

1 Ocak 2022 yılında Min. Zacatecas

30 Haziran 2022 yılında Pachuca II

Sebastian Medellin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Medellin şuan CF Pachuca Premier takımında oynamakta ve 103 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.