Sebastian Mladen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Mladen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Mladen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Mladen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Mladen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Mladen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Mladen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Mladen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Mladen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Mladen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Mladen 11 Aralık 1991 tarihinde Calafat şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Mladen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pietro Chiodi Soccer M. yapmaktadır. Sebastian Mladen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Mladen'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Mladen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Mladen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Mladen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Mladen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2008 yılında AS Rom Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında Roma A19

1 Temmuz 2011 yılında Roma

1 Ağustos 2011 yılında Chindia

30 Haziran 2012 yılında Roma

1 Temmuz 2012 yılında FC Viitorul

30 Haziran 2013 yılında Roma

30 Temmuz 2013 yılında Olhanense

30 Haziran 2014 yılında Roma

28 Temmuz 2014 yılında Südtirol

30 Haziran 2015 yılında Roma

15 Temmuz 2015 yılında Südtirol

9 Ocak 2017 yılında FC Viitorul

9 Ağustos 2022 yılında Panetolikos

Sebastian Mladen kimdir

Sebastian Mladen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Mladen şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Şcoala de Fotbal "Gică Popescu", AS Roma

Sebastian Mladen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebastian Mladen nereli

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