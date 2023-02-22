Sebastian Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Palacios 20 Ocak 1992 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Alberto Palacios şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Palacios Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Sport Management & Consulting yapmaktadır. Sebastian Palacios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Palacios'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Palacios Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/tucupalacios34/

Sebastian Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Boca Juniors

18 Temmuz 2013 yılında CA Unión

30 Haziran 2014 yılında Boca Juniors

29 Temmuz 2014 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2014 yılında Boca Juniors

28 Temmuz 2016 yılında CA Talleres

18 Temmuz 2017 yılında Pachuca

19 Temmuz 2017 yılında CA Talleres

31 Aralık 2017 yılında Pachuca

1 Ocak 2019 yılında CA Talleres

30 Haziran 2019 yılında Pachuca

10 Temmuz 2019 yılında Independiente

31 Ocak 2020 yılında Newell's

11 Ocak 2021 yılında Independiente

31 Ağustos 2021 yılında Panathinaikos

Sebastian Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Palacios şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.