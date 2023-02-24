Sebastjan Spahiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastjan Spahiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastjan Spahiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastjan Spahiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastjan Spahiu 30 Ekim 1999 tarihinde Mouscron şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastjan Spahiu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GloBall Group yapmaktadır. Sebastjan Spahiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastjan Spahiu'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastjan Spahiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastjan Spahiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastjan Spahiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastjan Spahiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Mouscron

14 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2020 yılında CD Guijuelo

27 Ocak 2021 yılında CD Izarra

30 Haziran 2021 yılında CD Guijuelo

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2022 yılında KF Laçi

Sebastjan Spahiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastjan Spahiu şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Sebastjan Spahiu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 6 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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