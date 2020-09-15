Kansere karşı yürüttüğü mücadele ile tanının Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu'ndan acı haber geldi. Şebnem Köse kansere karşı yürüttüğü mücadeleyi kaybetti. Köseoğlu'nun ölümü üzüntü yaratırken internet arama motorlarında Şebnem Köseoğlu (maskeli Şebnem) kimdir? Kaç yaşında?Öldü mü? Neden öldü? sorularının cevapları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

ŞEBNEM KÖSEOĞLU(MASKELİ ŞEBNEM) KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi olan Şebnem Köseoğlu 1989 yılında dünyaya geldi, 31 yaşındaydı. 2018 yılında Eylül ayında lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından Ocak ayında hastalığı yenen Köseoğlu, 2019 yılı Mayıs ayında rutin kontrolleri sırasında hastalığının nüksettiğini öğrendi. İstanbul'daki bir hastanede tedavisi süren Köseoğlu’na 2019 yılının Kasım ayında uygun ilik bulundu. 11 Aralık'ta ise ilik nakli gerçekleştirildi ancak bu yıl 18 Nisan’da rutin kontrollerine gittiğinde tekrar hastalığının nüksettiğini öğrendi. Doğum gününden 1 gün önce hastalığının nüksettiğini öğrenen Şebnem Köseoğlu, tekrar İstanbul’daki hastanede tedaviye alındı. Burada tedavisi süren Köseoğlu, bir hafta önce durumu ağırlaşması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.

ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Lösemi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Şebnem Köseoğlu,dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Lösemiyle savaşan ve sosyal medyada 'Maskeli Şebnem' olarak bilinen Köseoğlu’nun cenazesi Çarşamba günü memleketi Alanya’da toprağa verilmesi bekleniyor.