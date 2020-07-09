Güzelliği ile ve başarılı kariyeriyle biz zamanların aranan ismi Şebnem Özinal 15 yıllık eşinden boşandı. Güzel oyuncunun geçtiğimiz günlerde gizlice sonlanan evliliğinin ardından hayatı merak konusu oldu. Peki Şebnem Özinal kimdir? Kaç yaşında? Şebnem Özinal boşandı mı? Eşi kim?

ŞEBNEM ÖZİNAL KİMDİR? ŞEBNEM ÖZİNAL'IN EŞİ KİM?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Şebnem Özinal, 1971 yılında dünyaya geldi. İstanbul Teknik üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Şebnem Özinal, bir aktualite dergisinde tiyatro röportajları da yaptı. Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Ali Poyrazoğlu, Tiyatrokare gibi topluluklarda rol aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, birçok Televizyon ve Sinema çalışması da yaptı.

Tiyatroya 1991 yılında ‘Dormen Tiyatrosu’nda Çılgın Sonbahar’ adlı oyunla başlayan Şebnem Özinal ‘Böyle mi Olacaktı’ dizisindeki performansıyla adından söz ettirmişti. Laila’nın eski patronu Şefik Öztek’le evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren ve mesleğine ara veren Şebnem Özinal, 13 yıllık eşinden boşanmak için dava açtı. Kocasının kıskanç yapısı nedeniyle mesleğinin evliliğinde sorun oluşturduğunu belirten Şebnem Özinal, kızı ve kendisi için aylık 13 bin lira nafakanın yanı sıra 650 bin lira tazminat istedi.

ŞEBNEM ÖZİNAL ROL ALDIĞI OYUNLAR

Tak Tak Takıntı

Tepetaklak

Pembe Pırlantalar

Yarışma

Bugün Git Yarın Gel

Amphytrion 2000

Popcorn

Bu Filmi Görmüştüm

Oyun Karıştı

Arap Saçı

Beşten Yediye

Şahane Züğürtler

Zeki Müren için Bir Demet Yasemen

Sevgilime Göz Kulak Ol

Çılgın Sonbahar

ŞEBNEM ÖZİNAL FİLMLERİ

Bizim Okul, (2013)

Doktorlar, (2006)

Teberik Şanssız, (2005)

Tadımız Kaçmasın, (2005)

Şeytan Sofrası, (2004)

Gurbet Kadını, (2003)

Yaz Gülü, (2002)

Tutku Çemberi, (2000)

Abuzer Kadayıf, (2000)

Köstebek, (1999)

Güle Güle, (1999)

Aşkın Dağlarda Gezer, (1999)

Böyle mi Olacaktı, (1997)

Çiçek Taksi, (1995)

Sonradan Görmeler, (1994)



ŞEBNEM ÖZİNAL BOŞANDI MI?

İstanbul Aile Mahkemesi’ne iki yıl önce dava açan oyuncu, evlilik hayatının son dönemde davalı Öztek’in kıskançlıkları nedeniyle kötüye gitmeye başladığını belirtmiş ve maddi, manevi tazminat istemişti.

Tarafların ‘anlaşmalı’ olarak boşanmasına karar veren mahkeme, 13 yaşındaki kızlarının velayetinin annesine verilmesine karar verdi.