Sebze Yetiştiriciliği Kursu'nda öğrendiklerini pratiğe döktüler

Pendik Belediyesinin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Sebze Yetiştiriciliği Kursu sezonunun kapanmasına yakın kurstaki öğrenciler teorik derslerin ardından pratik yapmaya başladı. Öğretmenleri Hatice Tuğba Tüzek eşliğinde Pendik Belediyesi Hobi Bahçesi’ne giden öğrenciler burada derste hazırladıkları domates, salatalık, patlıcan ve biber fidelerini hazırladıkları toprağa ektiler.

KURSA OLAN İLGİ HER YIL ARTIYOR

Kavakpınar PESEM’de verilen sebze yetiştiriciliği kursuna her yıl artan ilgi ile sınırlı sayıda öğrenci alınıyor. Kurs sonunda eğitime katılan öğrencilere MEB onaylı sertifika veriliyor. Verilen sertifikalar sayesinde eğitim alan öğrenciler seralarda çalışabiliyor ya da imkanlar doğrultusunda kendi seralarını oluşturarak üretim gerçekleştirebiliyorlar. Haziran ayı sonunda sona erecek olan Sebze Yetiştiriciliği Kursu'nun yeni dönem kayıtları Eylül'de alınacak.