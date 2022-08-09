Seçim hazırlıkları başladı! Ak Parti'nin 2023 için yaptığı şarkı büyük beğeni topladı! Dinleyenlerin kulağının pası silinecek!

2023 seçimlerine aylar kala partiler seçim hazırlıklarını yapmaya başladılar. Ak Parti İstanbul'un seçimler için hazırlanıp partililer ile paylaşığı seçim şarkısı Orhan Gencebay'ın Mevsim Bahar Olunca şarkısından esinlenerek yapıldı ve dinleyenleri adeta mest etti. Ak Parti İstanbul şarkıyı sosyal medya hesaplarından destekçileri için paylaştı.

ORHAN GENCEBAY ŞARKISINDAN ESİNLENİLDİ

Ak Parti İstanbul'un hazırlanıp sunduğu şarkı usta sanatçı Orhan Gencebay'ın şarkısından esinlenerek yapıldığından dinleyenlere şarkı bir hayli aşina gelecek. Ak Parti İstanbul2un sosyal medya hesabından "Kalbi İstanbul İçin Atanlara" başlıklı gönderi ile paylaşılan şarkı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

DİNLEYENLERDEN TAM NOT ALDI

Melodisi ve sözleri ile dinleyenlerin takdirini toplayan seçim şarkısının sözleri ve klibi dinleyenleri heyecanlandırdı.

İstanbul sen bizimsin, İstanbul kalbimizsin

Kardeşlikle yükselen gür sesimizsin

Seninle ay yıldızla, seninle bu vatanda

Umudun yeşerdiği hepimizin evisin

Aynı bağda bin çiçek, aynı yolda bir millet

Sözümüz geleceğe, İstanbul yüzün gülsün!

Gönüller bir arada, dualar bir arada

Sana olan sevdamız bir ömür böyle sürsün

Milletle bir olunca, gönüller buluşunca

Sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel!

Milletle bir olunca, gönüller buluşunca

Sevenler kavuşunca, Türkiye ne güzel!