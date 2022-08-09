Seçim hazırlıkları başladı! Ak Parti'nin 2023 için yaptığı şarkı büyük beğeni topladı! Dinleyenlerin kulağının pası silinecek!

Ak Parti İstanbul 2023 seçimleri için kullanılacak olan şarkıyı partililer ile buluşturdu. Dinleyenler aşina olduğu şarkının melodisi de çok tanıdık bir isimden!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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2023 seçimlerine aylar kala partiler seçim hazırlıklarını yapmaya başladılar. Ak Parti İstanbul'un seçimler için hazırlanıp partililer ile paylaşığı seçim şarkısı Orhan Gencebay'ın Mevsim Bahar Olunca şarkısından esinlenerek yapıldı ve dinleyenleri adeta mest etti. Ak Parti İstanbul şarkıyı sosyal medya hesaplarından destekçileri için paylaştı.

Seçim hazırlıkları başladı! Ak Parti'nin 2023 için yaptığı şarkı büyük beğeni topladı! Dinleyenlerin kulağının pası silinecek!

ORHAN GENCEBAY ŞARKISINDAN ESİNLENİLDİ

Ak Parti İstanbul'un hazırlanıp sunduğu şarkı usta sanatçı Orhan Gencebay'ın şarkısından esinlenerek yapıldığından dinleyenlere şarkı bir hayli aşina gelecek. Ak Parti İstanbul2un sosyal medya hesabından "Kalbi İstanbul İçin Atanlara" başlıklı gönderi ile paylaşılan şarkı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Seçim hazırlıkları başladı! Ak Parti'nin 2023 için yaptığı şarkı büyük beğeni topladı! Dinleyenlerin kulağının pası silinecek!

DİNLEYENLERDEN TAM NOT ALDI

Melodisi ve sözleri ile dinleyenlerin takdirini toplayan seçim şarkısının sözleri ve klibi dinleyenleri heyecanlandırdı.

İstanbul sen bizimsin, İstanbul kalbimizsin
Kardeşlikle yükselen gür sesimizsin
Seninle ay yıldızla, seninle bu vatanda
Umudun yeşerdiği hepimizin evisin
Aynı bağda bin çiçek, aynı yolda bir millet
Sözümüz geleceğe, İstanbul yüzün gülsün!
Gönüller bir arada, dualar bir arada
Sana olan sevdamız bir ömür böyle sürsün
Milletle bir olunca, gönüller buluşunca
Sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel!
Milletle bir olunca, gönüller buluşunca
Sevenler kavuşunca, Türkiye ne güzel!

Seçim hazırlıkları başladı! Ak Parti'nin 2023 için yaptığı şarkı büyük beğeni topladı! Dinleyenlerin kulağının pası silinecek!

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