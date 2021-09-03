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Seçim isminin anlamı nedir, Seçim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Seçim isminin anlamı; önde olan, lider demektir. Bu içeriğimizde Seçim isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Seçim isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Seçim isminin anlamı nedir, Seçim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Seçim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Seçim ismi ne demek, Seçim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Seçim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Seçim İsminin anlamı nedir? TDK Seçim anlamı:

Türk Dil Kurumunda Seçim ismi seçme işi; kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap anlamlarında geçmektedir.

Seçim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Seçim ismi yer almamaktadır. 

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Seçim isminin kökeni:

Seçim ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 963 kişi Seçim ismini kullanmaktadır.

Seçim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Seçim isminin rengi:

Teal

Seçim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Seçim isminin Harf Analizi Nedir ?

Seçim ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

Ç : Canlı, arkadaş canlısı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Seçim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Seçim ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

Ç : 4

İ : 12

M : 16

= 60 Seçim İsminin Numeroloji Toplamı 60’dir.

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Seçim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Seçim ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Seçim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1   E: 5   Ç: 3   İ: 9   M: 4 = 22

2 2 = 4 Kader sayısıdır

Seçim isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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