Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu geliyor! Yüzde 3 barajını aşanları ne bekliyor? Uzun zamandır AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından çalışılan 'Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu' haftaya TBMM'ye geliyor. 15 maddeden oluşan düzenlemeyle seçmen göçünün de önüne geçilmesi amaçlanıyor. Taslakta yer alan diğer bir konu ise siyasi partilerin hazine yardımından yararlanmaları için yüzde 3 oy alma mecburiyetleri.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düzenlemeye ilişkin geçtiğimiz günlerde son sunumu yaptığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metnin son haline onay verdiği belirtildi. 15 maddeden oluşan düzenleme ile özellikle seçmen göçünün engellenmesi için yeni kurallar getiriliyor. 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde İstanbul'daki 200 binden fazla kişi akrabasına veya tanıdığına oy vermek amacıyla seçmen kütüğünü Türkiye'nin değişik illerine taşımıştı. Seçim yasasında yapılacak değişiklikle seçmen nakilleri sınırlandırılacak. Buna göre; atama ve tayinler haricinde muhtarlık seçimlerinde vatandaşların son bir yıl içerisinde bulunduğu yerdeki seçmen kütüklerinin dikkate alınacağı ifade edildi. YÜZDE 3'ÜN ÖNEMİ Öte yandan; siyasi partilerin hazine yardımından yararlanmaları için yüzde 3 oy alma mecburiyeti taslakta korunuyor. Tartışılan dar ve daraltılmış bölge seçim sistemi ise yeni düzenlemede yer almayacak. Ayrıca, il seçim kurulu başkanı en kıdemli üç hakim arasında yapılacak kurayla belirlenecek. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri Siyasi partilerseçim barajı