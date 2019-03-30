Seçim yasakları ne zaman kalkacak 2019? 31 Mart 2019 Yerel seçim gerçekleştirilecek. Seçimin başlamasına sayılı saatler kaldı. Seçim gününde bazı yasaklar olacak. Yasakların ne zaman başlayıp biteceği ise merak konusu. Peki seçim yasakları ne zaman kalkacak? 31 Mart seçim günü neler yasak? Seçim günü alkol yasak mı? Detaylar haberimizde...

SEÇİM GÜNÜ ALKOL YASAĞI SAAT KAÇA KADAR SÜRÜYOR?

Seçim günü saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

SEÇİM GÜNÜ KAFELER KAPALI MI?

Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

31 Mart seçimlerinde oy verme işlemi yurdun doğu kısmında saat 07.00’de başlayıp 16.00’da sona erecek. Batıda illerinde ise oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp, saat 17.00’de sona erecek.

Dolayısıyla seçim günü; kahvehane, kıraathane ve internet kafeler doğu illerinde saat 07.00 – 16.00 arasında, batı illerinde ise saat 08.00 – 17.00 arasında kapalı olacak.

Ayrıca seçim günü sabah saat 06:00'dan gece saat 24:00'e kadar alkollü içki satılmayacak ve servis edilmeyecek. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek. Alkol satışı ve servisi gece saat 24.00’e kadar yasak olacak.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK 31 MART 2019?

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 - 6 Nisan tarihleri arasında kent merkezi ve tüm ilçelerde yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma ve stant açmanın yasaklandığını belirtti.

Açıklamada, “01 Nisan 2019 saat 08:00’dan 06 Nisan 2019 saat 24:00’a kadar yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır” dendi.

Kamu kurumları, dernekler ve üniversitelerin düzenleyeceği etkinliklerin en az 48 saat öncesinden bildirmesi istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Mahalli idare organları, kamu kurumları, kamuya yararlı dernekler ve üniversiteler; ilimizde düzenleyecekleri etkinliklerde ilimizin içerisinde bulunduğu stratejik konumu da göz önüne alınarak, istenmeyen üzücü olaylara mahal vermemek adına, söz konusu tarihlerdeki etkinliklerle ilgili en geç 48 saat öncesinden merkezde Valiliğimize, ilçelerde İlçe Kaymakamlıklarına bildirimde bulunmaları kaydıyla bu yasaklama kararı kapsamı dışında tutulmuştur.”

Türkiye'nin kalbi 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde atacak. Herkes merakla seçim günü AVM'ler açık mı? Seçim günü AVM'ler kaçta açılacak? 31 Mart'ta AVM'ler açık mı? Merak edilen soruların cevabı haberimizde.

31 MART'TA AVM'LER AÇIK MI? SEÇİM GÜNÜ AVM'LER KAÇTA AÇILACAK?

31 Mart pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerde oy kullanacak vatandaşların merakla araştırdığı sorulardan birisi de AVM'lerin açık olup olmadığı yada kaçta açılacağı sorusu oldu.31 Mart günü AVM'lerin saat 10:00 da açılması ve seçim günü açık olması bekleniyor.

NASIL OY KULLANACAĞIZ 31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ?

31 Mart 2019 yerel seçimlerine geri sayım başladı. Sizler için "Yerel seçimlerde nasıl oy kullanılır?" , " Yerel seçimlerde kaç tane oy pusulası var?", "31 Mart seçimlerinde kimlere oy vereceğiz?" " İşte yerel seçimlerde nasıl oy kullanılır adım adım anlatımı...

31 MART YEREL SEÇİMLERDE NASIL OY KULLANILACAK?

31 Mart Yerel seçimlerde nasıl oy kullanacağını merak eden vatandaşlar için adım adım nasıl oy kullanacağınız haberimizde...

KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN!

Oy verme günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

OY PUSULALARINI ALIP KABİNE GEÇİNİ

Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

OYUNUZU KULLANIN VE OY PUSULALARINI AYNI ZARFA KOYUN



Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.



SANDIĞA GİDİN



Oy zarfını sandığa atın

İMZANIZI MUTLAKA ATIN



Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERDE KAÇ OY KULLANILACAK?

31 Mart Yerel Seçimlerde tek pusula olmayacak. Yerel seçimlerde hangi oyları kullanacağımız belirlendi. İşte 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde kullanacağımız oylar...

BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLERDE KULLANILACAK OYLAR

Büyükşehir Belediye Başkanı

Belediye Başkanı

Belediye Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti



BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE KULLANILACAK OYLAR

İl Genel Meclisi Üyeliği

Belediye Başkanı

Belediye Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti



KÖYLERDE YEREL SEÇİMDE KULLANILACAK OYLAR

İl Genel Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi

YSK kararına göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis ile bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oypusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.