Seçimler fındık fiyatını etkilemedi

Türkiye'nin dünya üretiminin yüzde 70'ini karşıladığı ve Karadeniz ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu bilinen fındığın seçim öncesindeki fiyatı, seçim sonrasında da değişmedi.

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Seçimler fındık fiyatını etkilemedi

Türkiye'nin dünya üretiminin yüzde 70'ini karşıladığı ve Karadeniz ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu bilinen fındığın seçim öncesindeki fiyatı, seçim sonrasında da değişmedi.

Giresun'da serbest piyasada 60 liradan alıcı bulan fındık fiyatı, seçimin ardından da istikrarını korumayı sürdürdü.

Giresun'un tarihi Fındık Pazarı esnaflarından Mustafa Kankaya, sezonun sonuna yaklaşırken, fındık fiyatının da uzun süredir 60 lira istikrarını koruduğunu söyledi.

"NE SEÇİM ÖNCESİ, NE SEÇİM SONRASI ARTIŞ YAŞANMADI"

Kankaya "Bir fındık sezonu genelde hasadın başladığı ağustos ayında son bulur. 2023 yılının yeni fındık sezonuna yaklaşırken, üreticinin elinde de fındık kayda değer şekilde kalmadı. Artık pazara fındık inmediğini söyleyebiliriz. Ancak bunun yanında da fındık fiyatı uzun süredir 60 lira seviyesinde. Seçim öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da fiyatlarda bir artış ya da düşüş yaşanmadı. Dolayısıyla seçim vaatleri fındık fiyatını pek etkilemedi diyebiliriz. Fiyatları etkileyecek olan bundan sonra yapılacak olan tahmini rekolte sonuçları ve depolarında ciddi anlamda fındık bulunan TMO'nun satış kararı ve fiyatıdır. Bunun dışında fiyatları etkileyecek pek bir unsur bulunmamaktadır. Artık fındık fiyatlarıyla ilgili gözler yeni sezon hazırlıklarına çevrilmiştir" dedi.

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