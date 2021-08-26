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  3. Seda Akgül'den Defne Samyeli'ye zehir zemberek sözler! Fetiş programındaki kırbaçlı şovu paylaştı! "Kimi yücelttiğinizin farkına varın"

Seda Akgül'den Defne Samyeli'ye zehir zemberek sözler! Fetiş programındaki kırbaçlı şovu paylaştı! "Kimi yücelttiğinizin farkına varın"

Son zamanlarda yaptığı eleştiri içeren paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yerini alan Seda Akgül, Instagram hesabından Defne Samyeli'nin yıllar önce yayınlanan programındaki kırbaçlı şovunu paylaşarak, "Ey Türk halkı; kimi, niye, neden yücelttiğinizin farkına varın." dedi.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ünlü sunucu Seda Akgül, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak şarkıcı ve oyuncu Defne Samyelinin bir videosunu paylaşarak çok konuşulacak sözler sarf etti.

"DEFNE SAMYELİ GERÇEĞİ"

445 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından Defne Samyeli'nn yıllar önce yayınlanan kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaşan Akgül, "Defne Samyeli gerçeği... Hangi ülkede böyle bir fetiş programı sunduktan sonra, bir kadın yıllarca ana haber okuyabilir? Evet iyi bir okuldan mezun olmuş ama gereken eğitimi alamamış. Ey Türk halkı; kimi, niye, neden yücelttiğinizin farkına varın. Benim ki kıskançlık değil, yollar eğri, sen doğru iken yapılan haksızlık" dedi.

Seda Akgül'den Defne Samyeli'ye zehir zemberek sözler! Fetiş programındaki kırbaçlı şovu paylaştı! Kimi yücelttiğinizin farkına varın"

Şimdilerde oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan Defne Samyeli ise Seda Akgül'ün bu sözlerine ne cevap vereceği merak konusu oldu.

DEMET AKALIN VE NİLÜFERİ DE ELEŞTİRMİŞTİ

Öte yandan Seda Akgül, geçtiğimiz günlerde  sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, yangınlar için yardım toplayan Demet Akalın'ın hem videosunda kullandığı pırıltılı filtreye hem de yardım çağrısına sert çıktı. Akgül, "Ey Demet Akalın, gözyaşlarına pırıltı koymak nedir abicim, vatan millet için ağlıyorken... Ben sabah Star'da program yaparken engelli vatandaşlarımız destek isterdi. Demet Akalın hemen atılırdı, sonra ne oldu? Bir tanesi gelmedi!" diye ağır ithamlarda bulunmuştu.

{TITLE_STRIP}Seda Akgül, açtı ağzını yumdu gözünü! Demet Akalın'ı ağır eleştirdi! Nilüfer'i de es geçmedi!

Ardından hızını alamayan Seda Akgül, sosyal medya üzerinden başlatılan 'Help Turkey' kampanyası hakkında “Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi benim milli duygularımı yaralıyor." şeklinde konuşan Nilüfer'i de ağır eleştirerek "Paran vardı sesin vardı Kayahan vardı, Kayahan gitti öldün mü? Nilüfer parasız mı kaldın?" diye sormuştu.

Seda Akgül'den Defne Samyeli'ye zehir zemberek sözler! Fetiş programındaki kırbaçlı şovu paylaştı! Kimi yücelttiğinizin farkına varın"

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