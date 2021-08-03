Seda Akgül, açtı ağzını yumdu gözünü! Demet Akalın'ı ağır eleştirdi! Nilüfer'i de es geçmedi!

Bodrum yangını için 20-25 bin TL'lik yardım ve ihtiyaç malzemeleri bağışlayacağını açıklayan Demet Akalın'a, ünlü sunucu Seda Akgül tepki gösterdi.

"GÖZYAŞLARINA PIRILTI KOYMAK NEDİR?"

Ünlü sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Demet Akalın'ın hem videosunda kullandığı pırıltılı filtreye hem de yardım çağrısına sert çıktı. Akgül, "Ey Demet Akalın, gözyaşlarına pırıltı koymak nedir abicim, vatan millet için ağlıyorken... Ben sabah Star'da program yaparken engelli vatandaşlarımız destek isterdi. Demet Akalın hemen atılırdı, sonra ne oldu? Bir tanesi gelmedi!" diye ağır ithamlarda bulundu.

"NİLÜFER PARASIZ MI KALDIN?"

Hızını alamayan Seda Akgül, sosyal medya üzerinden başlatılan 'Help Turkey' kampanyası hakkında “Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi benim milli duygularımı yaralıyor." şeklinde konuşan Nilüfer'i de ağır eleştirdi.

"Paran vardı sesin vardı Kayahan vardı, Kayahan gitti öldün mü?" diye soran Seda Akgül, ünlü şarkıcıya parasız kalıp kalmadığını sordu.

DEMET AKALIN GÖNDERME YAPTI

Bu paylaşımların ardından filtresiz paylaşım yapan Demet Akalın, "Bu sefer otomatik filtrede değilim. Bazıları rahatsız olmuş sorry." diyerek tiye aldı.