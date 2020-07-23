Seda Bakan ailesiyle mavi tura çıktı! 

Normalleşme süreciyle birlikte minik kızlarını da alıp tatilin keyfini çıkarmaya giden ünlüler arasında Seda Bakan ve eşi Ali bey de vardı. Milliyet'in haberine göre, tatillerini mavi turdan yana kullanan çifte aileleri ve arkadaşları da eşlik etti.

Oyuncu Seda Bakan, ailesi ve geçtiğimiz ay evlenen Selin Demiratar-Mehmet Ali Çebi çifti ile birlikte tekne tatilini tercih edenlerden oldu. Dali isimli teknelerini Muğla Ören’deki bir koya demirledi.

Ünlü oyuncu Seda Bakan küçük kızı Leyla ağmaya başlayınca, kızıyla birlikte deniz keyfi yaptı. Denizde eşi ve kızıyla eğlenceli vakit geçiren oyuncu, deniz bisikletine de bindi.

Deniz bisikletinden ilk denemesinde düşen Seda Bakan , teknedeki arkadaşları gülünce, "Fazla bastım pedala ondan böyle oldu" dedi.

Oyuncu Selin Demiratar da eşiyle birlikte deniz bisikleti kullandı. Eşiyle açıklara doğru giden Seda Bakan, arkadaşı Selin Demiratar’a seslenerek, "Kızlar çok iyi spor değil mi?" dedi. Güzel oyuncunun doğum kilolarından kurtulduğu ise gözlerden kaçmadı.

SEDA BAKAN KİMDİR?

Seda Bakan 10 Ekim 1985, Gebze doğumludur. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır. Tv8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 sezonunda juri üyeliği yapmıştır.

Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir. Leyla isminde bir kızları vardır.