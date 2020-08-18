Seda Bakan instagram paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti. Ünlü oyuncu, 2014te Ali Erel ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin geçen sene Leyla adını verdikleri bir küçük kızı olmuştu. Ünlü oyuncu kızı Leyla'nın 1. yaş gününü mütevazi bir organizasyonla kutladı. Güzel oyuncunun kızına kendi elleriyle yaptığı pasta sosyal medyaya damga vurdu. İşte Seda Bakan instagram paylaşımı | Seda Bakan instagram hesabı ne? Ayrıntılar haberimizde...

SEDA BAKAN İNSTAGRAM PAYLAŞIMI

Ünlü oyuncu Seda Bakan, kızı Leyla'nın 1. yaş gününü mütevazi bir partiyle kutladı. Güzel oyuncunun kızına kendi elleriyle yaptığı pastayla doğum günü kutlaması Instagram ve Twitter'da çokça konuşuldu.

Bakan'ın kızı Leyla için yaptığı gösterişten uzak mütevazi doğum günü organizasyonu büyük ilgi gördü.

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından ailecek çekildikleri kareleri "İyi ki doğmuş canım Leyla" notuyla yayınladı.

Seda Bakan'ın kızına evde yapılan pastayla doğum günü kutlaması sosyal medyaya çok konuşuldu.

Borcamdaki ev yapımı pastaya dikkat çeken takipçileri “Seda Bakan sen muhteşem bir annesin” yorumunda bulundu.

SEDA BAKAN İNSTAGRAM HESABI NE?

Ünlü oyuncuun Instagram hesabı : @SedaBakan

SEDA BAKAN KİMDİR? EŞİ ALİ EREL KİMDİR?

Seda Bakan Erel 10 Ekim 1985'te Gebze'de doğmuştur. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır.

Kardeş Payı dizisindeki Feyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır. TV8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 sezonunda juri üyeliği yapmıştır.

Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir.

Yer aldığı projeler:

ArifV216 (2018)

Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ)

Kara Bela (2015) (Burcu)

Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza)

Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz)

Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013)

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya)

Şen Yuva (2010) (Oya)

Umut (2009) (Meryem)

Geniş Aile (2009) (Esma)

Makber (2009) (Güneş)

Adanalı (2008-2009) (Başak)

Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye - Zülüf)

ALİ EREL KİMDİR?

Ali Erel, 1984 Ankara doğumlu müzisyendir. 2011 yılında ‘Değiştik’ albümü ile dikkat çekmiştir. 2017’de ‘Ben Bir Hayaletim Artık’ şarkısını çıkarmıştır. Bu şarkı ‘Bana Sevmeyi Anlat’ dizisinin finaline damga vurmuştur. 2015 yılında Seda Bakan ile evlenmiştir.