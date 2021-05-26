Seda Çakmaksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda final yapan Doğduğun Ev Kaderindir dizinde yer alan ünlü oyuncu Fatih Koyunoğlu'nun ismi cinsel saldırı haberine karıştı. Oyuncunun Seda Çakmaksoy adlı bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu haberlerinin çıkmasının ardından Seda Çakmaksoy'un kim olduğu araştırılmaya başlandı. Fatih Koyunoğlu tarafından cinsel saldırıya uğrayan Seda Çakmaksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtı haberimizde...

SEDA ÇAKMAKSOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmeyen Seda Çakmaksoy, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden 2014 yılında mezun oldu. Çakmaksoy, tiyatro yaşamına 2005-2007 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldığı eğitimlerle başladı. Okulun son senesinde "Türkiye'deki Kadın Sorunsalının Zeynep Kaçar Oyunları Üzerinden İncelenmesi" konulu tezinin pratik savunması için Zeynep Kaçar oyunlarından kolaj yaparak oluşturduğu oyunuyla okuldan mezun oldu. 2014 senesi itibariyle bu kolaj, ZEN ismini alarak Tiyatro İS bünyesinde sahnelenmektedir. Aynı zamanda 2014/15 sezonundan bu yana Bahar Kuaför oyununda rol almaktadır.

EVLİ Mİ?

Seda Çakmaksoy'un hayatı hakkında kısıtlı bilgiye ulaşabildik. Evli olup olmadığı bilinmemektedir. Bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir...

NE OLMUŞTU?

Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide yer alan oyuncu Fatih Koyunoğlu, iddiaya göre kendisi gibi tiyatrocu olan Seda Çakmaksoy'a cinsel saldırıda bulundu. Kadıköy'de bir eğlence mekanına giden oyuncu Fatih Koyunoğlu, aynı mekanda bulunan Seda Çakmasoy ile tanışmak istedi.

İkili mekandan ayrılarak yakın yerde bulunan ve ünlü oyuncunun da ortağı olduğu tiyatro binasına gitmesinin ardından alkolün etkisiyle oyuncu Fatih Koyunoğlu, Seda Çakmaksoy'a sarılarak genç kadını öpmeye çalıştı. Genç kadının bu durumu reddederek amacının sadece tiyatro üzerine sohbet etmek olduğunu söylemesi üzerine ünlü oyuncu, genç kadından özür dilese de bir süre sonra Fatih Koyunoğlu'nun tekrar genç kadını öpmek istedi.

Bunun üzerine Seda Çakmaksoy binadan çıkmak istedi. O esnada apartman boşluğuna doğru ilerleyen Seda Çakmaksoy'un yanına gelerek cinsel saldırıda bulunan oyuncu Fatih Koyunoğlu, genç kadının sert tepki vermesi üzerine peşinden giderek genç kadını taciz etmeye devam etti. Hızla olay yerinden ayrılan Çakmaksoy, Fatih Koyunoğlu'ndan şikayetçi oldu.