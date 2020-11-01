Seda Dinçer kimdir? İzmir'de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Göçük altında kalan yakınlarını arayanlar ise Seda Dinçer’den gelecek güzel haberler bekliyor. Peki Seda Dinçer kimdir? Kaç yaşında? Öldü mü? Kurtarıldı mı?

SEDA DİNÇER KİMDİR?

İzmir depreminde göçük altında kalan Seda Dinçer sosyal medyada gündem oldu. Doğanlar Apartmanının 3. katına yoğunlaşan ekipler, genç bir kızın sesini duyduklarını ve onunla birlikte hayatta olan 3 kişi tespit edildiğini ifade etti.

En az altında 33 saatten fazla göçük altında kalan Seda için dualar ediliyor.

SEDA DİNÇER ÖLDÜ MÜ?

Seda'nın hayati tehlikesi olup olmadığı bilinmezken Prof. Dr. Yusuf Başaran, ''Şu an itibari ile Seda'nın olduğu yerde enkaz altında hayatta olan 3 kişi tespit edildi. Sizi oradan çıkaracağız, dayanın, direnin. '' ifadelerini kullandı.

Seda'nın deprem enkazında arkadaşlarıyla görüntülü konuştuğu da belirtiliyor.