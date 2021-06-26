32 yaşındaki Galatasaray'da bir dönem forma giyen Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile evlenen Seda Parseker merak konusu oldu. Seda Parseker kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? soruların cevabı sıklıkla aratılanlar arasına girdi. Biz de haberimizde Seda Parseker'in hayatına yer verdik. Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

SEDA PARSEKER, KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

1987 yılında Bursa'da dünyaya gelen Seda Parseker tasarım alanında faaliyet gösteriyor. İlk orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamlayan Seda Parseker ardından University of Manchester'da BSE, Textile Science and Engineering bölümünde eğitim aldı.

Eğitimine devam ettiğim yıllarda İngiltere'nin en büyük dernek ve kurumlarında gönüllü olarak çalıştı.

2008-2010 yılları arasında The Christie NHS Foundation Trust yani kanser hastalığı için ilaç ve yöntem araştırmaları yararına bu kurum adına yapılan davetler, yemekler ve moda şovları düzenledi.

2009-2011 yılları arasında ise Save the Children UK ve Water Aid kurumları yararına birçok özel projeye katkıda bulundu.

Yüksek lisansını yine aynı üniversitede Fashion and Textile Retealing/Marketing üzerine yaptıktan sonra 2012 yılında Türkiye'ye döndü ve Bursa'daki aile şirketinde çalışmaya başladı.

Yaklaşık 3 ay sonra babasının isteği ile İstanbul'daki şirketin başına geçti. Eş zamanlı 2013'ten beri İstanbul'daki CAGEV & CAGEDER'de (Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Vakfı ve Derneği) Proje koordinatörü olarak gönüllü görev aldı.

STEVEN NZONZİ KİMDİR?

Tam adı Steven Nkemboanza Mike Christopher Nzonzi olan oyuncu 15 Aralık 1988 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Amiens'te başlayan Nzonzi, 2009'da Blackburn Rovers'a transfer oldu.

Takımdaki başarılı performansının ardından, 2012 yılında Premier Lig ekibi Stoke City'ye transfer oldu.

Steven Nzonzi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?