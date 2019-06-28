Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk olan Seda Sayan kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde..

SEDA SAYAN KİMDİR?

Seda Sayan, 30 Aralık 1961'de İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980li yıllarda yaptı. "Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaptı. Uzun bir süredir televizyonların sabah kuşağında kadın programı yapmakta olan sanatçı birçok dizide oyuncu olarak yer aldı. Tamer Karadağlı ile birlikte rol aldığı "Fedai" isimli dizinin başarısızlığının ardından müzik çalışmalarına devam etti. Bir dönem televizyonda yayınlanan bir yarışma programında İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile jüri üyeliği yapmıştır

1987 yılında Rıdvan Kılıç ile evlenen sanatçının bu evliliği 6 ay sürdü. 1990 yılında Sinan Engin ile olan evliliğinden tek oğlu Oğulcan Engin'e sahip olan Seda Sayan, 6 yıl süren bu evliliğin bitmesinden sonra 1998 yılında Soner Yapcacık ile evlendi. Bu evliliği de son bulduktan sonra içinde Mahsun Kırmızıgül'ün de bulunduğu birçok kişi ile ilişkisi olan sanatçının gündemde en uzun kalan ilişkisi Nihat Doğan ile oldu. Nihat Doğan ile nişanını bozduktan kısa bir süre sonra 1 Şubat 2008'de kendinden 23 yaş küçük olan şarkıcı Onur Şan ile evlendi. Sanatçının nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı.

SEDA SAYAN KAÇ DEFA EVLENDİ?

Evlilikleri :

1. Evliliği :1987 mayıs ayında Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç ile evlendi. 6 ay sonra yine 1987 aralık ayında boşandı.

2. Evliliği :1990 yılında Beşiktaşlı Sinan Engin ile evlendi. 1995 yılında boşandı. Oğulcan Engin adında bir oğlu vardır.

3. Evliliği :25 Ağustos 1998 tarihinde Soner Yapcacık ile evlendi. 1999 Ocak ayında boşandı.

4. Evliliği : 2000 Nisan ayında Tuncay Kıratlı ile evlendi. 2001 Ocak ayında boşandı.

5. Evliliği :2004 yılında Gökhan Şükür ile evlendi. 2005 yılında boşandı.

6. Evliliği : 1 Şubat 2008 tarihinde Onur Şan ile evlendi. 2010 şubat ayında boşandı.

Albümleri :

1985 - Anılarım

1987 - Seda Sayan'la Başbaşa

1989 - Seviyor musun?

1990 - 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)

1990 - Ya Benim Olursun

1991 - Git Demesi Kolay

1992 - İşte ... Seda Sayan

1993 - Yeter ki İste

1994 - Vız Gelir Her Şey

1996 - Ah Geceler

1997 - Sensizliğe Yanarım

1999 - Ben Sana Demedim mi?

2001 - Var Mısın?

2004 - Sıkı Sıkı

2005 - Bebeğim

2007 - Gecelerce Ağlarsın Unutma

2009 - Aşkla

2012 - Seda Sayan 2012

2014 - Hatıran Yeter

Filmleri :

1983 - Yorgun

1986 - Saide

1986 - Kanlı Su

1993 - Üç İstanbul

1993 - Geceler

1997 - Sırtımdan Vuruldum

1999 - Evimiz Olacak mı?

2002 - Reyting Hamdi

2002 - Hastayım Doktor

2004 - Yabancı Damat

2005 - Hababam Sınıfı 3,5

2007 - Fedai

2008 - Akasya Durağı

2012 - İkizler Firarda

Televizyon Programları :

1992-1993 - Seda - Osman Show, Kanal 6

31 aralık 1994 - Yılbaşı Özel, ATV

1995 - Yetiş Bacım, TGRT

2000 - Mahalleler Yarışıyor, TGRT

2002-2006 - Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D

2004 - Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D

2006-2009 - Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D

7 eylül 2009 - Susma, Kanal D

5 ekim 2009 - Yalnız Değilsiniz, Kanal D

3 mayıs 2010 - 24 haziran 2011 - Sabahın Sedası, Show TV

15 ağustos 2011 - 28 ekim 2011 - Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV

31 ekim 2011 - Beyazın Sultanı, Beyaz TV

1 ekim 2012 - 5 Temmuz 2013 Seda Sultan, Tv8

30 Aralık 201 - Kaynana Gelin Seda'ya Gelin, Kanal D

1 Eylül 2014 - Seda Sayan Show, Show TV