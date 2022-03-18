Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten'i sevgilisinden mi ayırdı? İddialar karşısında sessizliğini bozdu! "Bir şeyler karşısında albüm sözü vermiş olmam..."

Ünlü şarkıcı Seda Sayan 7. evliliğini yapacağı sevgilisi Çağlar Ökten ile evlilik haberini canlı yayında milyonlara duyurmuştu. Çok geçmeden Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile sürpriz evlilik kararına ilişkin magazin kulislerinde bir kez daha bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı.

ALBÜM TEKLİFİNDE Mİ BULUNDU?

Çağlar Ökten'in Seda Sayan'dan albüm teklifi karşılığında 4 yıllık aşkı Lara Şehiroğlu'ndan ayrıldığı öne sürüldü.

2. Sayfa programına gönderdiği ses kaydı ile iddialara yanıt veren Seda Sayan, "Bir şeyler karşısında albüm sözü vermiş olmam hem bana hakaret hem de Çağlar'ın müzisyen kimliğine hakaret! Seda Sayan ben karşımda bekar bir erkek tanıdım 5 yıl önce evliliğini resmi olarak noktalamış ve bir çocuğu olan erkekle evleniyorum rica ediyorum beni kimseyle muhatap etmeyin lütfen." şeklinde konuştu.

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