Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten'i sevgilisinden mi ayırdı? İddialar karşısında sessizliğini bozdu! "Bir şeyler karşısında albüm sözü vermiş olmam..."Son dakika | İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı! Saat verdi! "Dışarıdaysak evlerimize dönelim"Selin Şekerci'den bomba çocuk itirafı! Eski sevgilisi İbrahim Selim'e açık kapı bıraktı!Barış Yarkadaş "CHP'nin çekinceleri var" diyerek parti içi kaosu ortaya çıkardı! CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu kaygısını' itiraf etti!Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olduGelinim Mutfakta 18 Mart 2022 Cuma puan durumu | 18 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Serdar Ortaç'tan Tarkan'ı kızdıracak 'Geççek' yorumu! "Dinlenecek üzerinde konuşulacak bir şarkı değil"Melih Gökçek'ten 1915 Çanakkale Köprüsü için olay paylaşım! Lafını esirgemedi: "Allah aşkına bir sefer kıskanmayın"Karabük'te kahreden ölüm! 15 yaşındaki iki genç ölmeden önce arkadaşlarına konum attı!Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi kim? Sera Vrij kimdir, nereli, kaç yaşında?
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  3. Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten'i sevgilisinden mi ayırdı? İddialar karşısında sessizliğini bozdu! "Bir şeyler karşısında albüm sözü vermiş olmam..."

Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten'i sevgilisinden mi ayırdı? İddialar karşısında sessizliğini bozdu! "Bir şeyler karşısında albüm sözü vermiş olmam..."

Seda Sayan'ın evlilik teklifi aldığı sevgilisi Çağlar Ökten'i sevgilisinden ayırdığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddia sonrası Seda Sayan açıklamada bulundu.

Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten'i sevgilisinden mi ayırdı? İddialar karşısında sessizliğini bozdu! "Bir şeyler karşısında albüm sözü vermiş olmam..."

Ünlü şarkıcı Seda Sayan 7. evliliğini yapacağı sevgilisi Çağlar Ökten ile evlilik haberini canlı yayında milyonlara duyurmuştu. Çok geçmeden Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile sürpriz evlilik kararına ilişkin magazin kulislerinde bir kez daha bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı.

ALBÜM TEKLİFİNDE Mİ BULUNDU?

Çağlar Ökten'in Seda Sayan'dan albüm teklifi karşılığında 4 yıllık aşkı Lara Şehiroğlu'ndan ayrıldığı öne sürüldü.

Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten'i sevgilisinden mi ayırdı? İddialar karşısında sessizliğini bozdu! Bir şeyler karşısında albüm sözü vermiş olmam...

2. Sayfa programına gönderdiği ses kaydı ile iddialara yanıt veren Seda Sayan, "Bir şeyler karşısında albüm sözü vermiş olmam hem bana hakaret hem de Çağlar'ın müzisyen kimliğine hakaret! Seda Sayan ben karşımda bekar bir erkek tanıdım 5 yıl önce evliliğini resmi olarak noktalamış ve bir çocuğu olan erkekle evleniyorum rica ediyorum beni kimseyle muhatap etmeyin lütfen." şeklinde konuştu.

Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten'i sevgilisinden mi ayırdı? İddialar karşısında sessizliğini bozdu! Bir şeyler karşısında albüm sözü vermiş olmam...

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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