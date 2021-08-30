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Seda Sayan'ın acı günü: Eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti!

Geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve aylardır hastanede tedavi gören Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız bu sabah hayatını kaybetti. Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda eniştesinin son halini Instagram hesabından paylaşarak, sevenlerinden dua istemişti.

Seda Sayan'ın acı günü: Eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz aylarda Muğla'nın Milas ilçesinde motoruyla seyir halinde giden Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, arkadan bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. 10 Şubat tarihinde gerçekleşen kaza gününden beri hastanede tedavi gören Yıldız, bugün yaşam mücadelesine son verdi. Coşkun Yıldız  tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Seda Sayan'ın acı günü: Eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti!

SEDA SAYAN DUA İSTEMİŞTİ

Kazanın ardından hastanede tedavi gören eniştesini yalnız bırakmayan Seda Sayan, Yıldız'ın görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerinden dua etmelerini istemişti. 

Seda Sayan'ın acı günü: Eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti!

Ablasının ve eniştesinin birbirlerinin ellerini öptükleri görüntülerini de paylaşan Sayan, evliliklerinin 15. yılını devirdiklerini de takipçilerine duyurmuştu. O görüntüler izleyenleri hüzünlendirirken Coşkun Yıldız o anlar ile akıllara kazınmıştı.

Seda Sayan'ın acı günü: Eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti!

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