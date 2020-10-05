Seda Sayan'ın son hali! Estetik operasyon geçiren Seda Sayan'a ne oldu?

Seda Sayan'ın son hali görenleri korkuttu. Geçtiğimiz günlerde 'fransız askısı' ile yüzünü gerdiren Seda Sayan'dan filtreli poz geldi. Sanatçının bu halini görenler operasyon sonrası Fatih Ürek'e benzetti.

Güzelliğini korumak ve genç görünmek için elinden geleni yapan 57 yaşındaki Seda Sayan geçtiğimiz hafta bir operasyon geçirerek yüzünü gerdirmişti. Sayan'ın yüzüne uyguladığı işlem ise 'Fransız askısı' olarak biliniyor.

Sayan'ın operasyon sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı binlerce kişi tarafından beğeni topladı. Ünlü şarkıcının fotoğrafını yorumlara kısıtlaması da dikkatlerden kaçmadı.

Muğla Milas'da tatile devam eden Sayan, geçtiğimiz hafta geçirdiği operasyon sırasında çektiği video ile gündem olmuştu.

Sayan, yıllar içerisinde bir çok estetik operasyon geçirdi ve büyük değişimler yaşadı.

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa’da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.

57 yaşındaki sanatçı geçtiğimiz günlerde üst dudağını kaldırtmıştı ve bu anları da sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmıştı.