Ardında bir mektup bırakarak canına kıyan Sedat Aydın'ın hayatı ve kim olduğu kullanıcıların araştırdığı konular arasına girdi. Biz de sizin için Sedat Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Neden öldü, neden intihar etti? sorularının cevabına haberimizde yer verdik...

SEDAT AYDIN KİMDİR,NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Refleks Management Başkanı Olgun Aydın Peker’in yeğeni, 28 yaşındaki Sedat Aydın İstanbul'un Eyüp ilçesinde yaşamaktaydı.

NEDEN ÖLDÜ? NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Sedat Aydın'ın ruhsatsız olduğu belirlenen bir silah ile kafasına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Aydın'ın intihar ettiği yatağın üzerinde 9 adet dolu mermi bulundu. Görevliler inceleme için silaha el koydu.

Ölümünden önce mektup yazan Aydın mektupta, "Yaptığım şeyden kimse sorumlu değildir, Ben bunu kendim yapıyorum. Çok üzgünüm burada olmasını istemezdim." ifadelerine yer verdi.

Aydın'ın kesin ölüm sebebinin belli olması için otopsi yapılmasına karar verildi. Ayrıca genç adamı intihara iten durumun ne olduğu da araştırılacak, üzerinde soruşturma başlatıldı.