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O sigorta şirketlerinde poliçesi olanlar dikkat! (SEDDK), son dakika açıklaması ile iki sigorta şirketine el konduğunu açıkladı
(SEDDK), son dakika açıklaması ile gerekçe olarak "mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle iki sigorta şirketine el konduğunu açıkladı.
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O sigorta şirketlerinde poliçesi olanlar dikkat! (SEDDK), son dakika açıklaması ile iki sigorta şirketine el konduğunu açıkladı
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