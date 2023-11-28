O sigorta şirketlerinde poliçesi olanlar dikkat! (SEDDK), son dakika açıklaması ile iki sigorta şirketine el konduğunu açıkladı

(SEDDK), son dakika açıklaması ile gerekçe olarak "mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle iki sigorta şirketine el konduğunu açıkladı.

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O sigorta şirketlerinde poliçesi olanlar dikkat! (SEDDK), son dakika açıklaması ile iki sigorta şirketine el konduğunu açıkladı 1

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Gri Sigorta ve Mellce Sigorta'ya el konduğunu açıkladı.

Gerekçe olarak "mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle bir süredir kademeli önlemler uygulanmasına karşın verilen makul süreye rağmen durumlarını iyileştirememeleri" gösterildi.

SEDDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

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