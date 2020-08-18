Sedef Avcı'nın acı günü: Yolun ışık olsun...

Sedef Avcı geçtiğimiz günlerde karantina sürecinin bitmesinin ardından oğlu Can ve eşi Kıvanç Kasabalı ile birlikte tatile çıkmıştı.

Karantine dönemi boyunca faydası olacak spor hareketlerini ve çocuklu aileler için fayda sağlayacak aktiviteleri takipçileriyle paylaşan Sedef Avcı, bu süre zarfında takipçilerini artırmış ve keyifli paylaşımlara imza atmıştı.

Avcı, bu defa kendisini çok üzen bir vefat haberini paylaştı ve dedesinin oğlu Can’la top oynarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Avcı şu ifadeleri kullandı:

“Yolun ışık olsun canım dedem.Seni çok seviyorum”

Avcı'nın bu paylaşımının ardından bir çok melektaşı başsağlığı dileklerinde bulundu.