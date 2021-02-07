Sedef Erken, Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erken yaptığı paylaşımın ardından merak konusu oldu. Peki Sedef Erken kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sedef Erken Yalnız değildir paylaşımlarının sebebi ne? İşte ayrıntılar...

SEDEF ERKEN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sedef Erken, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Ünlü şarkıcı Ogün Şanlısoy ile evlenen Sedef Erken'in 38 yaşındayken bir oğlu olmuştur. Oğluna Ozan ismini veren çift, Ozan’ın otizmli olduğunu iki yıl sonra anlamıştır.

Sdef Erken, Ogün Sanlısoy ile yollarını ayırarak dünyasını Ozan’la birlikte tekrar kurmuştur.

Sedef Erken'in kedi Gözü isimli bir kitabı vardır.

SEDEF ERKEN YALNIZ DEĞİLDİR PAYLAŞIMLARININ SEBEBİ NE?

Sedef Erken, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermiştir:

"Dün Yeni Akit gazetesinin şahsımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a itibar suikasti yapmakla suçlaması üzerine açıklamamdır.

Gerek otizm ailelerinin sesini duyurmak gerek kendi çocuğumun benden sonraki geleceği için çalışmaya devam edeceğim.

Bu her şeyden önce annelik görevim"

Sedef Erken'in bu paylaşımı sonrası Twitter'da #SedefErkenYalnızDeğildir paylaşımları yapılmıştır.

Bu paylaşımlar sonrası 'Sedef Erken Yalnız Değildir' trend topic listesine girmiştir.

#SEDEFERKENYALNIZDEĞİLDİR TWITTER'DA TREND TOPIC OLDU

Birçok Twitter kullanıcısı, #SedefErkenYalnızDeğildir paylaşımları ile Sedef Erken'e destek verdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

* "Otizmli bir evlat sahibi olarak en yüksek sesle haykırıyorum ki #SedefErkenYalnızDeğildir ! Evladına bu ülkede otizm tanısı konmuş hemen her ailenin yardım için yanına koştuğu Sedef Erken hepimizin sesi olmuştur. Sedef Erken gibi bir insan bu ülke için çok büyük şanstır!"

* "Yıllardır otizm adına verdiği mücadelenin şahidiyim. Sakın üzmeyin Sedef Erken'i. Çok doğru çok net ifade etmiş yine. Kendi adıma çok teşekkür ederim #SedefErkenYalnızDeğildir"

* "Sedef Erken... Sedef ablayı sosyal medya kullanmaya başladığım ilk günlerden beri takip ederim.Otizm için verdiği mücadeleyi anlatmaya kelimelerim yetmez.Onun mücadelesi hem insanlığıma hem öğretmenliğime çok şey kattı. Kırmayın onu! Mücadelesi çok önemli!

#SedefErkenYalnızDeğildir"

* "Otizm eylem planını hazırlayan, hayata geçmesi için uğraşan, sorun yaşayan ailelere yardım elini uzatan bir anne-aktivist-avukat-gönüllü ve daha birçok şey Sedef Erken... Otizmle ilgili farkındalık uyandıran ve savaşan değerli insan #sedeferkenyalnızdeğildir"