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  3. Sedef Kabaş cumhurbaşkanına ne dedi? Sedef Kabaş ne dedi videosu

Sedef Kabaş cumhurbaşkanına ne dedi? Sedef Kabaş ne dedi videosu

Gazeteci Sedef Kabaş'ın katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözler gündem olunca vatandaşlar internet arama motorlarında Sedef Kabaş cumhurbaşkanına ne dedi? sorusuna yanıt arıyor. İşte o video...

TELE1 TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İletişim Uzmanı Sedef Kabaş, katıldı. Programa Kabaş'ın söylediği sözler damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve cumhurbaşkanlığı makamı için skandal sözler sarf eden Kabaş'a Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma açıldı. Kabaş akabinde ise gece saatlerinde gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü. Kamuoyu gelişmeleri yakından takip ederken Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri merak konusu oldu. Peki Sedef Kabaş cumhurbaşkanına ne dedi? İşte o video...

Sedef Kabaş cumhurbaşkanına ne dedi? Sedef Kabaş ne dedi videosu

SEDEF KABAŞ CUMHURBAŞKANINA NE DEDİ? SEDEF KABAŞ VİDEOSU

Gazeteci Sedef Kabaş, programda cumhurbaşkanlığı makamı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şunları söyledi:

"Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatına baksa, kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Yani çok iyi makamlara getirdi. Çok destek, oy verdi. Çok paye verdi. Üslup düşüklüğü, küfretmek ne demektir? Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur demiş. Yani tam tersini ifade eder." 

{TITLE_STRIP}Sedef Kabaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi kanalda? Sedef Kabaş biyografisi

Sedef Kabaş cumhurbaşkanına ne dedi? Sedef Kabaş ne dedi videosu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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