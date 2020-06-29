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Sedef Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Adını Feriha Koydum Dizisi'nin Cansu'su Sedef Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bambaşka birine dönüşen Sedef Şahin'in hayatı ve son hali merak konusu oldu. Peki Sedef Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sedef Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Adını Feriha Koydum Dizisi'nin Cansu'su Sedef Şahin'in yıllar içinde değişimi herkesi şaşırtıyor. Verdiği kilolar ve estetik ameliyatlarıyla gündem olan Sedef Şahin son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Peki Sedef Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sedef Şahin kimdir? Kaç yaşında? Sedef Şahin son hali | Nasıl zayıfladı?

SEDEF ŞAHİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 

Sedef Şahin (d. 14 Mayıs 1992 , İstanbul), Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro okumuştur. Çeşitli reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol aldı. Belalı Baldız dizisinde Yeşim karakteri ile tanındı. Patron Kim ve Avrupa Yakası dizilerinde konuk oyuncu oldu. LC Waikiki ve Beymen kataloglarında bulundu. 2007-2008 senesinde Sevgili Dünürüm dizisinde Mine adlı karakteri canlandırdı. TRT 1'deki "Mert'le Gert" adlı dizide oynamıştır. 2010 yılında usta tiyatrocu Yıldız Kenter ile birlikte Kraliçe Lear oyununda görev almıştır. Show TV'de yayınlanan Acil Aşk Aranıyor adlı dizide İpek karakterini canlandırdı. En son Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterine hayat verdi.

Sedef Şahin kimdir? Kaç yaşında? Sedef Şahin son hali | Nasıl zayıfladı?

Dizileri
2003        Patron Kim    
2004        Avrupa Yakası    
2005-06   Belalı Baldız    Yeşim
2007-08   Sevgili Dünürüm    
2011-12   Adını Feriha Koydum    Cansu
2012        Emir'in Yolu
2015        Acil Aşk Aranıyor    İpek
2016        Diriliş Ertuğrul    Maria

Sedef Şahin kimdir? Kaç yaşında? Sedef Şahin son hali | Nasıl zayıfladı?

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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