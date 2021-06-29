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Sedef isminin anlamı nedir, Sedef ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Sedef ismi; sabırlı anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Sedef isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Sedef isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Sedef isminin anlamı nedir, Sedef ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sedef isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sedef ismi ne demek, Sedef ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sedef isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sedef İsminin anlamı nedir? TDK Sedef anlamı:

Sedef ismi TDK midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde ve bir deri hastalığı anlamında tanımlanmaktadır.

Sedef İsmi Kuranda geçiyor mu?

Sedef ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Sedef isminin kökeni:

Sedef ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 26519 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Sedef isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Sedef isminin rengi:

Yeşil

Sedef ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Sedef isminin Harf Analizi Nedir ?

Sedef ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S: Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E: İletişim, duygusal karışık

D: Üstün güçler, güçlü

E: İletişim, duygusal karışık

F: Patron, ön planda

Sedef isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sedef ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 22

E: 6

D: 5

E: 6

F: 7

= 46 Sedef İsminin Numeroloji Toplamı 46’dir.

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Sedef isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Sedef ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sedef isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1E: 5D: 4E: 5F: 6 = 21

2 1= 3Kader sayısıdır

Sedef isminin 3kader sayısına göre kişilik özellikleri

3– Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Klişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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