Şef Akademi 10. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Şef Akademi son bölüm izle

Fox TV ekranlarında haftasonları yayınlanan program Şef Akademi 10.bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Heyecanla beklenen yeni bölümü internetten izlemek isteyenler için full izleme linklerine haberimizde yer verdik. Şef Akademi 10. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Şef Akademi son bölüm izleme linklerini haberimizden bulabilirsiniz. İyi seyirler...

ŞEF AKADEMİ 10.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV SON YAZ SON BÖLÜM İZLE

“Şef Akademi” programında birbirleriyle yarışan şef adayları hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak “Şef Akademi Doğada” programında da ayrı bir rekabet içinde olacaklar. Yarışmacılar “Şef Akademi Doğada” kapsamında, eleme geceleri için koruma kazanacakları ve birçok farklı avantajlara sahip olacakları yarışlara katılacak, eleme gecelerinde de etaplarda bireysel ve takım oyunlarıyla yarışacaklar. Programda “Şef Akademi” yarışmacıları, doğal tarımın yapıldığı ve sürdürülebilirliği benimseyen “Şefköy” adı verilen ekolojik olarak tasarlanmış alanda hem birbirleriyle yarışıp hem de doğayla iç içe keyifli bir hafta geçirirken, izleyiciler de yarışmanın perde arkasına şahit olacaklar.

ŞEF AKADEMİ 10. BÖLÜM FULL İZLE

FOX TV ŞEF AKADEMİ 10. BÖLÜM İZLE